Vale Tudo: Verdade sobre César vem à tona no dia do casamento com Odete

Maria de Fátima publica matéria que expõe o passado de César, e Odete precisa agir para salvar a cerimônia de casamento em Vale Tudo

O casamento entre Odete Roitman (Debora Bloch) e César (Cauã Reymond) na novela Vale Tudo é marcado por momentos de grande tensão e por uma tentativa de fuga inesperada, transformando o que deveria ser um dia de celebração em um escândalo.

As cenas, previstas para irem ao ar nesta segunda-feira, 8, mostram a chegada dos noivos juntos à cerimônia, que é realizada na casa de Celina (Malu Galli). O evento é uma celebração íntima, reunindo apenas poucos convidados, entre eles, Olavo (Ricardo Teodoro), padrinho de César, a família Roitman, e amigos próximos do casal. O clima inicial de felicidade e celebração, no entanto, é rapidamente abalado por uma reviravolta que ninguém esperava.

O drama começa quando Maria de Fátima (Bella Campos) consegue a publicação de uma matéria, revelando o passado criminoso de César. A reportagem expõe detalhes de sua vida, incluindo o roubo do quadro de Heleninha (Paolla Oliveira). A notícia chega rapidamente ao local da festa. Olavo, padrinho do noivo, recebe o alerta em seu celular e, sem hesitar, avisa o amigo sobre a publicação. Ao tomar conhecimento do ocorrido, César entra em pânico e teme a chegada da polícia, percebendo que sua vida de mentiras está prestes a desmoronar publicamente.

Conforme a notícia se espalha, os convidados começam a ler a reportagem em seus celulares, e o clima da celebração muda drasticamente. O noivo percebe os olhares de julgamento sobre ele. Sentindo-se encurralado, ele tenta sair discretamente da cerimônia, mas é impedido por Odete. Com a situação fugindo do controle, ela exige que ele enfrente a situação. Em um ato de desespero e para salvar a reputação da família, Odete faz um pronunciamento para todos os presentes, chamando a matéria de mentirosa e dizendo que já acionou seus advogados para que eles tomem as medidas cabíveis contra a reportagem.

Apesar da atitude de Odete para tentar conter o escândalo, a noite não termina bem. Mais tarde, após a festa, o noivo acaba confessando a mulher que realmente participou do golpe.

Veja as fotos do casamento:

César e Odete - Foto: Globo/Estevam Avellar

Odete e César - Foto: Globo/Estevam Avellar

Cesar e Odete - Foto: Globo/Estevam Avellar

Cesar e Odete - Foto: Globo/Estevam Avellar

Odete pode ser morta por personagem impensável

O mistério mais aguardado do remake de Vale Tudo finalmente terá seu desfecho: a morte da icônica vilã Odete Roitman. Nos bastidores da novela, um nome vem ganhando força como o possível assassino: Freitas (Luis Lobianco). Especula-se que o personagem será o autor de uma das versões gravadas da cena mais esperada do folhetim, adicionando mais uma camada de suspense à história. Mas a Globo, como já é de costume, está fazendo um esquema de segurança para evitar vazamentos e manter a curiosidade dos telespectadores até o último capítulo. Saiba mais!

Leia também: Humberto Carrão ficou careca? Veja como foi feita a caracterização de Afonso