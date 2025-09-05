CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Novelas
  2. Vale Tudo: Verdade sobre César vem à tona no dia do casamento com Odete
Novelas / Que situação!

Vale Tudo: Verdade sobre César vem à tona no dia do casamento com Odete

Maria de Fátima publica matéria que expõe o passado de César, e Odete precisa agir para salvar a cerimônia de casamento em Vale Tudo

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 05/09/2025, às 19h45

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
César (Cauã Reymond) e Odete Roitman (Debora Bloch)
César (Cauã Reymond) e Odete Roitman (Debora Bloch) - Foto: Globo/Estevam Avellar

O casamento entre Odete Roitman (Debora Bloch) e César (Cauã Reymond) na novela Vale Tudo é marcado por momentos de grande tensão e por uma tentativa de fuga inesperada, transformando o que deveria ser um dia de celebração em um escândalo.

As cenas, previstas para irem ao ar nesta segunda-feira, 8, mostram a chegada dos noivos juntos à cerimônia, que é realizada na casa de Celina (Malu Galli). O evento é uma celebração íntima, reunindo apenas poucos convidados, entre eles, Olavo (Ricardo Teodoro), padrinho de César, a família Roitman, e amigos próximos do casal. O clima inicial de felicidade e celebração, no entanto, é rapidamente abalado por uma reviravolta que ninguém esperava.

O drama começa quando Maria de Fátima (Bella Campos) consegue a publicação de uma matéria, revelando o passado criminoso de César. A reportagem expõe detalhes de sua vida, incluindo o roubo do quadro de Heleninha (Paolla Oliveira). A notícia chega rapidamente ao local da festa. Olavo, padrinho do noivo, recebe o alerta em seu celular e, sem hesitar, avisa o amigo sobre a publicação. Ao tomar conhecimento do ocorrido, César entra em pânico e teme a chegada da polícia, percebendo que sua vida de mentiras está prestes a desmoronar publicamente.

Conforme a notícia se espalha, os convidados começam a ler a reportagem em seus celulares, e o clima da celebração muda drasticamente. O noivo percebe os olhares de julgamento sobre ele. Sentindo-se encurralado, ele tenta sair discretamente da cerimônia, mas é impedido por Odete. Com a situação fugindo do controle, ela exige que ele enfrente a situação. Em um ato de desespero e para salvar a reputação da família, Odete faz um pronunciamento para todos os presentes, chamando a matéria de mentirosa e dizendo que já acionou seus advogados para que eles tomem as medidas cabíveis contra a reportagem.

Apesar da atitude de Odete para tentar conter o escândalo, a noite não termina bem. Mais tarde, após a festa, o noivo acaba confessando a mulher que realmente participou do golpe. 

Veja as fotos do casamento: 

Globo
César e Odete - Foto: Globo/Estevam Avellar

Globo
Odete e César - Foto: Globo/Estevam Avellar

Globo
Cesar e Odete - Foto: Globo/Estevam Avellar

Globo
Cesar e Odete - Foto: Globo/Estevam Avellar

Odete pode ser morta por personagem impensável

O mistério mais aguardado do remake de Vale Tudo finalmente terá seu desfecho: a morte da icônica vilã Odete Roitman. Nos bastidores da novela, um nome vem ganhando força como o possível assassino: Freitas (Luis Lobianco). Especula-se que o personagem será o autor de uma das versões gravadas da cena mais esperada do folhetim, adicionando mais uma camada de suspense à história. Mas a Globo, como já é de costume, está fazendo um esquema de segurança para evitar vazamentos e manter a curiosidade dos telespectadores até o último capítulo. Saiba mais!

Leia também: Humberto Carrão ficou careca? Veja como foi feita a caracterização de Afonso

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

casamentonovelavale tudoOdete Roitmancésar

Leia também

Golpe Amoroso

Candinho (Sergio Guizé) e Zulma (Heloisa Périssé) - Foto: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor!: Poção do amor faz Candinho cair em golpe de Zulma

Segredo Sombrio

Estela (Larissa Manoela) - Foot: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor!: Estela descobre podre de Celso e se choca com a verdade

Sucesso!

Novelas turcas conquistam o público brasileiro - Foto: Divulgação

Novelas turcas conquistam o Brasil: veja os títulos disponíveis nos streamings

Eita!

Odete poderá ter assassino impensável - Reprodução/Globo

Vale Tudo: Odete pode ser morta por personagem impensável

Rumores

Fátima (Bella Campos) em Vale Tudo - Foto: Reprodução / Globo

Vale Tudo: Morte de Fátima começa a ser cogitada. Entenda os rumores

Eita!

Consuêlo descobre namoro do filho com Aldeíde - Reprodução/Instagram

Vale Tudo: Saiba qual será a reação de Consuêlo ao descobrir namoro de Aldeíde e André

Últimas notícias

NoneOfertas do dia: descontos de até 46% nos copos térmicos da Stanley
Angélica e Luciano HuckApós aniversário de Luciano Huck, astróloga analisa energia do casal e futuro de Angélica
Maria Cavalcante posta foto em famíliaMaria Cavalcante posta clique encantador em família: 'O maior amor do mundo'
Kaique Cerveny e JulietteJuliette e Kaique Cerveny: conheça a história do casal
Bruna Biancardi chama atenção com relatoBruna Biancardi surge de máscara em jogo da NFL e faz alerta após diagnóstico
Claudia Raia foi surpreendida por uma reação alérgica preocupanteMédica explica diagnóstico de Claudia Raia e alerta para ação rápida: 'Inchaço súbito'
Bruna MarquezineBruna Marquezine revela que não pretende mais voltar às novelas: "Hoje não"
Jonathan BaileyJonathan Bailey, de Bridgerton, anuncia pausa na carreira
Candinho (Sergio Guizé) e Zulma (Heloisa Périssé)Êta Mundo Melhor!: Poção do amor faz Candinho cair em golpe de Zulma
Graciele Lacerda com filha, ClaraGraciele Lacerda se derrete em fotos inéditas da filha: 'Fase tão especial'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade