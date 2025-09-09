Vale Tudo: Consuêlo tem reviravolta em sua vida e namoro do filho acaba

Nos próximos capítulos de 'Vale Tudo', Consuêlo terá uma mudança em sua vida profissional e verá o filho voltando para casa

Após anos de dedicação e lealdade, a secretária Consuêlo, interpretada por Belize Pombal, finalmente terá seu trabalho reconhecido no remake de Vale Tudo. Em uma reviravolta surpreendente, a personagem receberá uma promoção inédita na TCA, saindo de sua posição de secretária para se tornar a assessora da presidência, um cargo de grande prestígio e responsabilidade.

A notícia bombástica será dada pela bilionária Odete, vivida por Debora Bloch, em um capítulo que promete agitar a novela das nove. A previsão é de que a cena vá ao ar no próximo dia 20 , marcando um novo e importante capítulo na trajetória de Consuêlo.

A ascensão de Consuêlo não é por acaso. Segundo informações do Notícias da TV, a essa altura da trama, Odete estará em pé de guerra com Marco Aurélio, papel de Alexandre Nero, e precisará de uma pessoa de confiança absoluta ao seu lado para gerir os negócios e enfrentar os desafios que surgirão. A escolha de Consuêlo para a posição de assessora da presidência demonstra o valor que Odete dá à lealdade e à competência da secretária, que sempre esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis.

O drama familiar de Consuêlo

No entanto, antes de comemorar sua vitória profissional, Consuêlo terá que enfrentar um drama familiar que a deixa cada vez mais cabisbaixa. A personagem vive um atrito intenso com seu filho, André (Breno Ferreira), após descobrir o romance dele com Aldeíde (Karine Teles), sua melhor amiga e ex-colega de trabalho. O conflito entre mãe e filho tem sido um dos pontos altos da trama, mostrando a complexidade das relações familiares.

O sofrimento de Consuêlo é tão visível que até mesmo seu marido, Jarbas (Leandro Firmino), notará a tristeza da mulher e tentará consolá-la. A situação, que parecia não ter solução, terá uma nova reviravolta no núcleo, prometendo mudar os rumos da história de todos os envolvidos.

Reviravolta no romance de André e Aldeíde

A novela reserva uma grande surpresa para o público, com uma mudança inesperada no relacionamento de André e Aldeíde . O rapaz decidirá terminar o namoro com a monocromática após ela confessar ser a misteriosa patrocinadora dele na hípica. A revelação chocará André, que não perdoará a mentira e decidirá voltar para a casa dos pais, para a alegria de Consuêlo, que sempre se opôs ao relacionamento.

A volta de André para casa será motivo de grande comemoração para Consuêlo, que enxergará o rompimento como uma vitória. No entanto, a felicidade da mãe não será compartilhada pela filha, Daniela (Jéssica Marques), que se preocupará com a tristeza do irmão.

Não demorará muito para Consuêlo perceber a infelicidade do filho e se dar conta de que, apesar de tudo, o amor dele por Aldeíde é verdadeiro. Será então que a personagem de Belize Pombal, movida pelo amor maternal, surpreenderá a todos ao abençoar o namoro de André e Aldeíde, mostrando que a felicidade de seu filho é mais importante do que qualquer rancor. A decisão de Consuêlo marcará um ponto de virada na trama, abrindo caminho para uma possível reconciliação e novos desdobramentos na vida dos personagens.

