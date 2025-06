Vale Tudo muda de novo de horário na Globo; veja quando passará

Nesta sexta-feira, 27, Vale Tudo muda novamente de horário na Globo por conta de alteração na grade emissora; veja quando passará

A novela Vale Tudo, da Globo, estava com o horário mudado. Nos últimos dias, o remake escrito por Manuela Dias estava passando mais cedo, por volta das 20h40, por conta da Copa do Mundo de Clubes da FIFA.

Até o dia 26 de junho, nesta quinta-feira, a programação estava alterada. Já nesta sexta-feira, 27, a novela das nove retornará para a faixa das 21h, como já era antes dos jogos de futebol.

A TV Globo realizou uma nova alteração em sua grade de programa por conta das transmissões dos jogos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, com isso, a novela Garota do Momento foi afetada também. Inclusive, o final da trama não será reprisado.

Globo cancela reprise do último capítulo de Garota do Momento

O último capítulo do folhetim será exibido nesta sexta-feira, 27, mas não será reprisado no sábado, 28. Quem perder a exibição na TV, terá que assistir no Globoplay.

Vale lembrar que a emissora não transmitirá nenhum jogo na sexta-feira, então, a novela será exibida no seu horário normal, às 18h20 . Já no sábado, será exibido o jogo entre Palmeiras e Botafogo, às 12h40, e mais tarde terá Benfica e Chelsea, às 16h45. Caso não tenha prorrogação, a partida se encerra às 19h05.