Nova vilã chega em Êta Mundo Melhor! e une forças com Sandra para plano fatal

Uma nova vilã cairá de paraquedas em Êta Mundo Melhor! para se tornar cúmplice de um plano perverso. A portuguesa trambiqueira Inês (Joana Solnado) será flagrada batendo carteiras por Sandra (Flávia Alessandra). Em vez de ser entregue à polícia, ela acabará recrutada como dama de companhia da vilã, que vai querer matar o marido envenenado na noite de núpcias do casal, em um plano macabro que movimentará a novela.

Segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, as cenas irão ao ar a partir de 15 de setembro e mostrarão Sandra vivendo no luxo de um castelo na Europa, onde preparará seu casamento com um barão milionário, papel de Jaime Leibovitch. A megera, no entanto, confessará em seu diário que sente nojo do noivo e que precisa de alguém para ajudá-la a pôr em prática seu plano.

A busca pela cúmplice ideal terminará quando ela flagrar Inês em ação. "Encontrei a pessoa perfeita para ser a minha ajudante", dirá a golpista, ao observar Inês aplicando seus truques em uma praça. Sandra abordará a portuguesa com firmeza e a flagrará: "Sua ladra! Eu vi tudo!". Inês se ajoelhará, implorando pela sua liberdade: "Não me entregue, por favor. Faço tudo o que a senhora mandar!". A brasileira, então, proporá um pacto sem hesitar. "Vai me obedecer sem piscar? Ótimo! Temos um trato!", confirmará Sandra, deixando claro que Inês não terá escolha.

Inês passará a viver com Sandra e se tornará parte essencial do plano de assassinato do barão logo depois da noite de núpcias. A portuguesa, com a sua expertise em trapaças, não demorará a desvendar as intenções da sua nova chefe. "Se escolheu uma pessoa como eu, imagino que necessite dos meus serviços para fazer algo contra a lei", provocará Inês.

Sem meias-palavras, Sandra confirmará o que ela já havia deduzido: "Você vai me ajudar a me livrar desse bode velho". As duas vilãs se unirão em uma parceria mortal, pronta para causar terror na vida do barão e dar continuidade aos planos de vingança de Sandra.

Poção do amor faz Candinho cair em golpe de Zulma

Zulma (Heloisa Périssé) colocará em prática um golpe amoroso em Êta Mundo Melhor!. Cansada de ser rejeitada por Candinho (Sergio Guizé) e determinada a afastar de vez a amizade dele com Dita (Jeniffer Nascimento), a exploradora de crianças apelará para uma poção do amor.

Segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, a vilã conseguirá dormir com o matuto e, no dia seguinte, exigirá que ele se case com ela, em um plano meticuloso para se dar bem na trama.

Tudo começará quando a falsa cigana Carmem (Cristiane Amorim) oferecer a fórmula mágica para seduzir o caipira. Ela dará instruções precisas para que o plano funcione.

"Depois do primeiro gole, você tem 15 minutos para agir", explicará Carmem, detalhando a mecânica do efeito da poção. A falsa vidente ainda completará com um aviso: "Mas, se não der certo, pode dar adeus ao amor dele". Zulma topará na hora e armará o cenário perfeito para sua conquista, com taças, licor de jabuticaba e muito teatro. Saiba mais!

