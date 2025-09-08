Nova vilã chega em Êta Mundo Melhor! e une forças com Sandra para plano fatal

Sandra recruta uma portuguesa trambiqueira para ajudá-la a envenenar o barão milionário com quem vai se casar em Êta Mundo Melhor!
Uma nova vilã cairá de paraquedas em Êta Mundo Melhor! para se tornar cúmplice de um plano perverso. A portuguesa trambiqueira Inês (Joana Solnado) será flagrada batendo carteiras por Sandra (Flávia Alessandra). Em vez de ser entregue à polícia, ela acabará recrutada como dama de companhia da vilã, que vai querer matar o marido envenenado na noite de núpcias do casal, em um plano macabro que movimentará a novela.
Segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, as cenas irão ao ar a partir de 15 de setembro e mostrarão Sandra vivendo no luxo de um castelo na Europa, onde preparará seu casamento com um barão milionário, papel de Jaime Leibovitch. A megera, no entanto, confessará em seu diário que sente nojo do noivo e que precisa de alguém para ajudá-la a pôr em prática seu plano.
A busca pela cúmplice ideal terminará quando ela flagrar Inês em ação. "Encontrei a pessoa perfeita para ser a minha ajudante", dirá a golpista, ao observar Inês aplicando seus truques em uma praça. Sandra abordará a portuguesa com firmeza e a flagrará: "Sua ladra! Eu vi tudo!". Inês se ajoelhará, implorando pela sua liberdade: "Não me entregue, por favor. Faço tudo o que a senhora mandar!". A brasileira, então, proporá um pacto sem hesitar. "Vai me obedecer sem piscar? Ótimo! Temos um trato!", confirmará Sandra, deixando claro que Inês não terá escolha.
Inês passará a viver com Sandra e se tornará parte essencial do plano de assassinato do barão logo depois da noite de núpcias. A portuguesa, com a sua expertise em trapaças, não demorará a desvendar as intenções da sua nova chefe. "Se escolheu uma pessoa como eu, imagino que necessite dos meus serviços para fazer algo contra a lei", provocará Inês.
Sem meias-palavras, Sandra confirmará o que ela já havia deduzido: "Você vai me ajudar a me livrar desse bode velho". As duas vilãs se unirão em uma parceria mortal, pronta para causar terror na vida do barão e dar continuidade aos planos de vingança de Sandra.
Zulma (Heloisa Périssé) colocará em prática um golpe amoroso em Êta Mundo Melhor!. Cansada de ser rejeitada por Candinho (Sergio Guizé) e determinada a afastar de vez a amizade dele com Dita (Jeniffer Nascimento), a exploradora de crianças apelará para uma poção do amor.
Segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, a vilã conseguirá dormir com o matuto e, no dia seguinte, exigirá que ele se case com ela, em um plano meticuloso para se dar bem na trama.
Tudo começará quando a falsa cigana Carmem (Cristiane Amorim) oferecer a fórmula mágica para seduzir o caipira. Ela dará instruções precisas para que o plano funcione.
"Depois do primeiro gole, você tem 15 minutos para agir", explicará Carmem, detalhando a mecânica do efeito da poção. A falsa vidente ainda completará com um aviso: "Mas, se não der certo, pode dar adeus ao amor dele". Zulma topará na hora e armará o cenário perfeito para sua conquista, com taças, licor de jabuticaba e muito teatro. Saiba mais!
Leia também:Êta Mundo Melhor! Ernesto sai da cadeia e ostenta riqueza com ajuda inesperada
|Lucas Guimarães celebra a primeira gravação do seu programa em estúdio no SBT
|Filha de Maria Cavalcante esbanja fofura em comemoração de mesversário
|Lady Gaga se declara para noivo: ‘Eu te amo infinitamente’
|Henrique Fogaça se pronuncia sobre rumores com Paola Carosella
|Rafa Kalimann relembra como se apaixonou por Nattan
|Equipe de Eva Pacheco se pronuncia sobre affair com Gustavo Mioto
|Nova vilã chega em Êta Mundo Melhor! e une forças com Sandra para plano fatal
|Celulares e casas: descubra como Simone Mendes presenteia seus funcionários
|Angela Ro Ro recebeu homenagem de Maria Bethânia antes de falecer
|Zé Felipe faz festa para José Leonardo sem Virginia Fonseca