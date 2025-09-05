Êta Mundo Melhor!: Poção do amor faz Candinho cair em golpe de Zulma

A vilã Zulma vai usar uma poção do amor da falsa cigana Carmem para enganar Candinho na novela Êta Mundo Melhor!; saiba mais

Zulma (Heloisa Périssé) colocará em prática um golpe amoroso em Êta Mundo Melhor!. Cansada de ser rejeitada por Candinho (Sergio Guizé) e determinada a afastar de vez a amizade dele com Dita (Jeniffer Nascimento), a exploradora de crianças apelará para uma poção do amor.

Segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, a vilã conseguirá dormir com o matuto e, no dia seguinte, exigirá que ele se case com ela, em um plano meticuloso para se dar bem na trama.

Tudo começará quando a falsa cigana Carmem (Cristiane Amorim) oferecer a fórmula mágica para seduzir o caipira. Ela dará instruções precisas para que o plano funcione.

"Depois do primeiro gole, você tem 15 minutos para agir", explicará Carmem, detalhando a mecânica do efeito da poção. A falsa vidente ainda completará com um aviso: "Mas, se não der certo, pode dar adeus ao amor dele". Zulma topará na hora e armará o cenário perfeito para sua conquista, com taças, licor de jabuticaba e muito teatro.

O caipira, no entanto, resistirá em beber a bebida alcoólica. "Num bebo nada qui tem árcol. Me deixa cum dor na cachola", ele dirá, hesitantemente, demonstrando o seu bom coração e sua cautela. Pressionado, ele acabará cedendo e tomando um pequeno gole: "Tá bão, Zuma, vô bebê só um golinho di nada. Só pra agradá ocê", dirá o mocinho. Zulma aproveitará a situação e, com a poção em ação, o levará para a cama.

Na manhã seguinte, Candinho acordará confuso ao lado de Zulma e levará um susto. "Quié qui nóis feiz? Num lembro de nadica di nada", falará ele, sem entender a situação. Ela, triunfante, mentirá sem piscar: "Depois da nossa noite incrível, amoreco". Aproveitando-se da desorientação do caipira, Zulma afirmará que ele a beijou, fez promessas de amor e que os dois se entregaram à paixão em seguida. "Agora terá que me assumir! Sou uma moça pura, romântica, e livre pra casar", afirmará a vilã.

Candinho ficará em pânico com a revelação. "Ê lasquera! Isso num é verdade! Me belisca, Zuma. Pra eu acordá", ele pedirá, tentando acordar do que acredita ser um pesadelo. Mas o golpe já estará dado. Em um dos próximos capítulos, Dita vai flagrar os dois juntos, e a megera fará questão de anunciar que eles vão se casar. A vida do mocinho vai virar um inferno, e o bom coração dele será posto à prova mais uma vez.

Segredo de Candinho e Samir será revelado em breve

A maior revelação de Êta Mundo Melhor! vai acontecer bem antes do final da novela. O protagonista Candinho (Sergio Guizé) descobrirá que o menino que ele tanto conquistou e se afeiçoou é, na verdade, o seu filho biológico.

Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, a identidade do filho de Candinho será revelada quando o caipira pedir ao detetive Sabiá (Fábio de Luca) para investigar o paradeiro do pai de Samir (Davi Malizia). O pedido de Candinho deixará Celso (Rainer Cadete) em pânico, já que ele sabe de toda a verdade e teme ser desmascarado. O advogado foi cúmplice de Ernesto (Eriberto Leão) no sequestro do garoto no início da trama. Desde então, Samir é criado na Casa dos Anjos, sob os cuidados de Zulma (Heloisa Périssé), prima do vilão. O segredo, no entanto, já vem mostrando sinais de ruir. Saiba mais!

