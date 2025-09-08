Êta Mundo Melhor! Ernesto sai da cadeia e ostenta riqueza com ajuda inesperada

Vilão Ernesto é solto após prisão e ostenta vida de luxo, enquanto Estela e Candinho ficam em pânico com a notícia na novela Êta Mundo Melhor!
O pior bandido de Êta Mundo Melhor! vai deitar e rolar na trama, conseguindo escapar de sua pena na cadeia e mostrando para todos os que o odeiam que ele está por cima. Ernesto (Eriberto Leão), que será preso nos próximos capítulos da novela, já tem data para sair da cadeia: 30 de setembro.
O criminoso, que cometeu diversas atrocidades ao longo da história, conseguirá sua liberdade graças à influência de seu padrinho, Paixão (Henri Pagnoncelli), que surgirá na novela para ajudá-lo. O poderoso padrinho do vilão contratará um bom advogado para livrar a cara do afilhado, segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV.
A influência do homem será tão grande que um juiz acabará mandando soltar o sequestrador de crianças, garantindo que ele não pague por seus crimes. Paixão, que estará muito doente, vai planejar deixar seu patrimônio para o vilão, oferecendo-lhe todo o apoio financeiro para recomeçar a vida. O padrinho fará questão de blindar o afilhado e dará a ele a oportunidade de construir uma nova trajetória. "Quero que tenha toda estrutura para recomeçar a sua nova vida", dirá.
Logo após conseguir a liberdade, Ernesto fará questão de mostrar para todo mundo que está por cima e que a vida de crime valeu a pena. Ele sairá comemorando com um discurso de arrogância e ostentação. "Tirei a sorte grande, meus amigos! Comprei camisas de seda, gravatas inglesas, sapatos italianos e ternos novinhos em folha. E tem mais. Me acompanhem", dirá, enquanto ostenta um carro novo em folha, graças ao dinheiro de Paixão.
Do outro lado, Estela (Larissa Manoela) ficará apavorada ao saber da notícia. Em um desabafo tenso com Celso (Rainer Cadete), ela vai mostrar todo o seu medo e a sua insegurança. "Aconteceu o que eu mais temia: Ernesto saiu da cadeia! Estou em pânico, Celso!", dirá a enfermeira, mostrando que a presença do vilão aterroriza a todos.
A notícia da soltura de Ernesto vai se espalhar rapidamente, causando revolta em quem sofreu nas mãos do vilão. Candinho (Sergio Guizé) não vai se conformar com a impunidade e prometerá colocar o sequestrador de seu filho atrás das grades outra vez. Ernesto, por sua vez, posará de regenerado e afirmará que vai seguir "a vida de um homem honesto e trabalhador". Ele realmente arrumará um emprego e até ficará noivo de Mirtes (Mariana Bridi), em uma nova fase cheia de dissimulação.
Segunda (8/9) - Sabiá corre atrás de Ernesto, que acaba acuado por uma multidão. Tamires ameaça Francine e Mirtes. Sônia confessa sua paixão por Lauro, e Tobias exige que o médico desfaça a confusão. Tales e Lúcio anunciam que Dita sairá em turnê como rainha do rádio. Olga garante a Araújo e Celso que saberá enganar Asdrúbal. Sabiá captura Ernesto. Celso apresenta a Candinho o casal que adotará Samir. Zulma anuncia que Samir será adotado. Estela se desespera ao ver Ernesto no hospital. Dita sofre ao ter que deixar Joaquim para sair em turnê. Samir pede ajuda a Candinho para não ser adotado.
Terça (9/9) - Candinho convence Samir a dar uma chance para Aderbal e Marilda. Estela é apoiada por Celso. Zulma jura vingança contra Celso. Asdrúbal desconfia de Olga. Medeia descobre que Zé dos Porcos foi a São Paulo atrás de Candinho. Olímpia confronta Lauro. Sabiá vigia Ernesto, que precisa passar a noite no hospital. Estela revela a Celso que seu amor do passado está no hospital. Aderbal e Marilda recebem Samir.
Quarta (10/9) - Samir conhece seu quarto na casa de Aderbal e Marilda. Jasmin e as crianças sentem saudade de Samir. Aderbal e Marilda comemoram por terem enganado Samir. Candinho se preocupa com Samir. Celso conta a Estela que Ernesto também enganou sua irmã e a ex-esposa de Candinho. Dita se aconselha com Candinho sobre a turnê. Lauro reafirma a Sônia que são apenas amigos. Maria Divina foge do sítio para proteger suas galinhas. Zé dos Porcos dança com Francine. Ernesto foge do hospital, e Estela se desespera. Candinho encontra Ernesto.
Quinta (11/9) - Policarpo derruba Ernesto, e Sabiá consegue prendê-lo novamente. Da delegacia, Ernesto liga para Tamires e pede um advogado. Zé dos Porcos provoca uma confusão e é expulso do dancing. Celso lê carta de Sandra. Sônia beija Lauro, que se irrita com a moça. Maria Divina se esconde na gruta com as galinhas, à espera de Zé dos Porcos. Haydée pede ajuda a Tobias para enviar um presente a alguém especial. Dita afirma a Lúcio que só sairá em turnê se puder levar seu filho Joaquim. Zulma e Zenaide visitam Samir, e Aderbal e Marilda desconfiam. Candinho exige que Ernesto revele o paradeiro de seu filho.
Sexta (12/9) - Ernesto afirma a Candinho que jamais revelará onde está seu filho. Estela devolve as provas às crianças, e questiona sobre a permanência de Samir na escola. Celso revela a Estela que Ernesto foi preso. Zulma alerta Candinho sobre Marilda e Aderbal, e diz sentir que Samir está em perigo. Sandra escreve em um diário sobre a relação dela com Barão. Francine vê Zé dos Porcos no carro de Candinho e acredita que o rapaz tenha posses. Carneiro anuncia a Quinzinho que o estado de Cunegundes é preocupante. Ernesto pede que Tamires procure seu padrinho. Candinho sonda Celso sobre o casal que adotou Samir. Marilda e Aderbal comunicam a Samir que eles farão uma viagem.
Sábado (13/9) - Samir pede para levar um amigo para o sítio. Candinho sonda Padre Lucas sobre Marilda e Aderbal. Manoela questiona a decisão de Dita de deixar sua carreira na rádio por conta de Joaquim. Haydée presenteia Lúcio. Sabiá pede Zenaide em namoro. Zulma desconfia quando Samir conta que viajará com a nova família. Mirtes visita Ernesto na delegacia. Maria Divina mostra a Medeia a esmeralda que encontrou na gruta. Tamires orienta Mirtes a procurar Doutor Paixão para ajudar Ernesto. Asdrúbal provoca um acidente com o carro ao lado de Picolé e Zé dos Porcos. Candinho e Zulma descobrem que Marilda e Aderbal fugiram com Samir e Jasmin.
