Êta Mundo Melhor!: Candinho enfrenta Celso após descobrir mentira sobre Samir

Na novela Êta Mundo Melhor!, Candinho vai tirar satisfações com Celso após descobrir a mentira que ele contou para Samir

Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor!, Candinho (Sergio Guizé) terá um momento de grande tensão ao descobrir que Samir (Davi Malizia) foi alvo de uma mentira maliciosa. O garoto, que havia ficado arrasado após ouvir comentários depreciativos sobre si, finalmente recebe o apoio do dono da fábrica de biscoitos, mostrando que justiça e verdade ainda podem prevalecer na novela das 6.

O problema começou quando Celso (Rainer Cadete), decidido a separar pai e filho, humilhou Samir, chamando-o de delinquente e afirmando que Candinho não gostava dele. Chocado com as palavras, o menino passou a duvidar do afeto do caipira, ficando profundamente magoado.

Sem saber da situação, Candinho encontra Samir em frente à escola, mas o rapazinho não quer conversar com ele. "Você não gosta de mim. [...] Você ainda acha que roubei o medalhão com a foto de sua mãe", diz ele.

Uma das crianças do orfanato revela ao caipira toda a história. Intrigado e indignado, Candinho reagiu: "Nunca, nunquinha fiz isso. Mas qui homi mau é esse?". Samir, então, revela o nome da pessoa. "Ele estava na festa que você deu no meu aniversário. O nome dele é Celso", responde. Com paciência e carinho, Candinho conseguiu desfazer o mal-entendido, e os dois se abraçaram emocionados.

Após reconfortar Samir, Candinho procurou Celso para exigir explicações sobre a mentira. Com semblante sério, ele questionou o mau-caráter: "O que ocê feiz com Samir foi muito errado. Muito memo! Pur que ocê qué separá nóis dois?".

Candinho faz exigência a Celso

Segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, após Candinho descobrir o que Celso fez, a relação entre os dois vai estremecer. O caipira, sentindo-se traído e enraivecido, exige que o primo peça desculpas a Samir, defendendo o menino com todas as suas forças.

Com o confronto, Celso não tem mais como negar a mentira e acaba confessando sua farsa: "Confesso que menti. Candinho sempre acreditou em você. Ele sabe que é inocente, Samir". Candinho, determinado a resolver a situação e restaurar a paz, exige mais um gesto de reconciliação.

"Num vô dexá ocê falá mal do Samir. Ocê vai tê que pidi perdão pra ele", diz. Sem alternativas, Celso se vê obrigado a pedir desculpas ao menino, engolindo o orgulho: "Peço as mais sinceras desculpas, Samir. Não devia ter feito mal juízo de sua pessoa".

Em seguida, o caipira pede para que eles se abracem. "Cerso, dá um abraço no Samir, pra ficar tudo bem entre ocês dois!". A contragosto, Celso cumpre o pedido, e o clima de tensão começa a se dissipar.

Vale lembrar que Zulma (Heloisa Périssé) roubou o camafeu e colocou o objeto de valor no bolso de Samir durante a festa de aniversário que Candinho organizou para o menino.

Leia também:Êta Mundo Melhor! Estela toma atitude surpreendente após descaso de Zulma no orfanato