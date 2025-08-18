CARAS Brasil
  1. Novelas
  Êta Mundo Melhor!: Candinho enfrenta Celso após descobrir mentira sobre Samir
Novelas / Eita

Êta Mundo Melhor!: Candinho enfrenta Celso após descobrir mentira sobre Samir

Na novela Êta Mundo Melhor!, Candinho vai tirar satisfações com Celso após descobrir a mentira que ele contou para Samir

Daniela Santos
por Daniela Santos


Publicado em 18/08/2025, às 16h48 - Atualizado às 17h40

Foto: Reprodução/Globo
Candinho (Sergio Guizé) e Celso (Rainer Cadete) - Foto: Reprodução/Globo

Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor!, Candinho (Sergio Guizé) terá um momento de grande tensão ao descobrir que Samir (Davi Malizia) foi alvo de uma mentira maliciosa. O garoto, que havia ficado arrasado após ouvir comentários depreciativos sobre si, finalmente recebe o apoio do dono da fábrica de biscoitos, mostrando que justiça e verdade ainda podem prevalecer na novela das 6.

O problema começou quando Celso (Rainer Cadete), decidido a separar pai e filho, humilhou Samir, chamando-o de delinquente e afirmando que Candinho não gostava dele. Chocado com as palavras, o menino passou a duvidar do afeto do caipira, ficando profundamente magoado.

Sem saber da situação, Candinho encontra Samir em frente à escola, mas o rapazinho não quer conversar com ele. "Você não gosta de mim. [...] Você ainda acha que roubei o medalhão com a foto de sua mãe", diz ele. 

Uma das crianças do orfanato revela ao caipira toda a história. Intrigado e indignado, Candinho reagiu: "Nunca, nunquinha fiz isso. Mas qui homi mau é esse?". Samir, então, revela o nome da pessoa. "Ele estava na festa que você deu no meu aniversário. O nome dele é Celso", responde. Com paciência e carinho, Candinho conseguiu desfazer o mal-entendido, e os dois se abraçaram emocionados. 

Após reconfortar Samir, Candinho procurou Celso para exigir explicações sobre a mentira. Com semblante sério, ele questionou o mau-caráter: "O que ocê feiz com Samir foi muito errado. Muito memo! Pur que ocê qué separá nóis dois?".

Candinho faz exigência a Celso

Segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, após Candinho descobrir o que Celso fez, a relação entre os dois vai estremecer. O caipira, sentindo-se traído e enraivecido, exige que o primo peça desculpas a Samir, defendendo o menino com todas as suas forças.

Com o confronto, Celso não tem mais como negar a mentira e acaba confessando sua farsa: "Confesso que menti. Candinho sempre acreditou em você. Ele sabe que é inocente, Samir". Candinho, determinado a resolver a situação e restaurar a paz, exige mais um gesto de reconciliação.

"Num vô dexá ocê falá mal do Samir. Ocê vai tê que pidi perdão pra ele", diz. Sem alternativas, Celso se vê obrigado a pedir desculpas ao menino, engolindo o orgulho: "Peço as mais sinceras desculpas, Samir. Não devia ter feito mal juízo de sua pessoa".

Em seguida, o caipira pede para que eles se abracem. "Cerso, dá um abraço no Samir, pra ficar tudo bem entre ocês dois!". A contragosto, Celso cumpre o pedido, e o clima de tensão começa a se dissipar.

Vale lembrar que Zulma (Heloisa Périssé) roubou o camafeu e colocou o objeto de valor no bolso de Samir durante a festa de aniversário que Candinho organizou para o menino. 

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018


