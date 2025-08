Êta Mundo Melhor!: Estela flagra Zulma roubando joia de Candinho

Zulma rouba a joia de Candinho enquanto arma um plano para separar pai e filho, mas é surpreendida por Estela em Êta Mundo Melhor!

Em Êta Mundo Melhor!, Zulma (Heloisa Périssé) mais uma vez mostra seu lado ardiloso e manipulador. Depois de Candinho (Sergio Guizé) organizar uma festa para Samir (Davi Malizia) em sua mansão, a dona do orfanato está determinada a separar pai e filho, com a ajuda de um plano traiçoeiro. Enquanto todos se divertem na festa, Zulma fica preocupada em como levar sua vingança adiante.

Zulma decide que, para completar seu plano, ela precisa de um objeto valioso: o camafeu de Candinho, que guarda a foto de sua mãe, a saudosa Anastácia (Eliane Giardini). Ela vai até o quarto de Candinho e começa a procurar pelo camafeu. Quando finalmente o encontra, coloca a foto de Anastácia no objeto e começa a se deliciar com a ideia de conseguir o que quer.

No entanto, Estela (Larissa Manoela) aparece e surpreende Zulma. "O que faz aqui, Dona Zulma?", pergunta Estela, deixando a vilã sem saber o que fazer. Em um ato desesperado, Zulma enfia o camafeu na boca e sai correndo do quarto. Estela, sem entender o que está acontecendo, acredita que Zulma está passando mal e não percebe que a joia foi roubada.

Sozinha no banheiro da mansão, Zulma examina o camafeu e, com um sorriso de satisfação, fala para si mesma: "Você é muito esperta, Zulma. E linda, maravilhosa, exuberante...". Ela sente uma satisfação momentânea com o roubo, mas seu plano ainda está longe de ser concluído.

Com a joia em suas mãos, Zulma planeja usar o camafeu como uma forma de incriminar Samir e afastá-lo de Candinho, levando a situação a um ponto sem volta. A manipulação e a vingança de Zulma tornam a trama mais tensa e instigante, com grandes reviravoltas aguardando a todos.

Zulma faz jogada suja e envenena detetive para proteger segredo

Em Êta Mundo Melhor!, Zulma (Heloisa Périssé) mais uma vez prova que tem sangue de vilã ao tomar atitudes extremamente drásticas para proteger seus interesses. Segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, a vilã não hesitará em envenenar o detetive Sabiá (Fábio de Luca), que quer descobrir que é o menino que se passou pelo filho de Candinho (Sergio Guizé).

A situação começa a esquentar quando o detetive Sabiá chega ao orfanato com um retrato falado de Simbá (Arthur Yera). Ele está determinado a encontrar o garoto e interroga Zulma e Ernesto (Eriberto Leão). "Preciso encontrar esse garoto com urgência", afirma ele, sem saber que está lidando com a dupla de vilões. Mesmo com as negativas de dos dois, o detetive insiste e exige ver todas as crianças da instituição.

A situação fica tensa quando uma das meninas reconhece Simbá no retrato falado. Sem saída, Zulma decide agir rapidamente para despistar o detetive. Ela manda preparar um café com biscoitos, mas o que parece ser apenas um gesto de cortesia será, na verdade, uma armadilha. O café, como não poderia deixar de ser, é adulterado com uma poção misteriosa dada a Zulma por uma cigana.

Após beber o café envenenado, Sabiá cai em um sono profundo e perde a memória do que aconteceu. "Já fiz a minha parte colocando o Sabiá para dormir! Faça a sua e desapareça com o detetive!", exige Zulma a Ernesto. Eles então carregam o detetive desmaiado até a frente de um bar, onde o deixam jogado, fazendo-o parecer apenas mais um bêbado caído na rua.

Na manhã seguinte, Sabiá é encontrado por Asdrúbal (Luis Miranda), que debocha da situação: "Parece que o Sabiá tomou da água que passarinho não bebe". Confuso, Sabiá afirma que não se lembra de nada, e o apagão causado pela poção serve perfeitamente aos planos de Zulma. Ela ganha tempo para esconder Simbá e continuar com a farsa do falso herdeiro.

Zulma, convicta de que o veneno funcionou, diz: "Foi o que a cigana me garantiu. Eu acredito nela", demonstrando que está disposta a fazer qualquer coisa para proteger o segredo de Samir e manter o controle sobre a situação.

Leia também:Êta Mundo Melhor!: vilão mirim vira o jogo e deixa Zulma sem saída