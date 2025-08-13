CARAS Brasil
  Êta Mundo Melhor! Estela toma atitude surpreendente após descaso de Zulma no orfanato
Novelas / Flagra

Êta Mundo Melhor! Estela toma atitude surpreendente após descaso de Zulma no orfanato

Na novela Êta Mundo Melhor!, Estela toma uma atitude drástica após descobrir a má alimentação das crianças no orfanato de Zulma

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 13/08/2025, às 17h36

Estela (Larissa Manoela)
Estela (Larissa Manoela) - Foto: Reprodução/Globo

Em Êta Mundo Melhor!, Estela (Larissa Manoela) fará uma descoberta perturbadora que a deixará indignada com as condições do orfanato. Segundo o site Notícias da TV, a enfermeira, ao fazer uma visita ao local, ficará chocada ao saber das condições alimentares das crianças, que são constantemente maltratadas pela responsável, Zulma (Heloisa Périssé). Após ouvir as reclamações das crianças, Estela tomará uma atitude drástica para mudar essa situação.

Em cenas que serão exibidas a partir do capítulo desta quinta-feira,14, Estela chega ao orfanato e se depara com um cenário de descaso. As crianças, sozinhas e com fome, começam a reclamar sobre a alimentação precária: "A Zenaide também saiu e não fez nosso almoço", diz Jasmin (Dandara Arcebispo). "Mingau aguado todo dia ninguém merece. Hoje eu vou fazer o almoço de vocês!", anuncia Estela, decidida a ajudar.

Ao olhar o armário da cozinha, Estela se assusta com o que encontra: "Está vazio! Vocês têm certeza que é aqui que a Zenaide guarda a comida?", ela pergunta. As crianças confirmam, dizendo que a despensa está sempre vazia. "Dona Zulma nunca tem dinheiro para encher a despensa", diz Jasmin, enquanto Simbá (Arthur Yera) reclama sobre o cardápio repetitivo: "A gente só come ovo. Não aguento mais."

A atitude de Estela

Estela, chocada com a situação, decide tomar uma atitude. "Que tal se a gente comprar um monte de comida gostosa e saudável para o almoço?", sugere ela, levando as crianças para a feira. Lá, Estela compra ingredientes frescos e nutritivos, oferecendo à criançada alimentos que nunca haviam provado antes. A refeição é um verdadeiro banquete, e todos se deliciam com a comida saudável e saborosa.

No entanto, quando Zulma e Zenaide (Evelyn Castro) retornam ao orfanato, elas ficam em choque ao ver o banquete preparado por Estela. Zulma tenta disfarçar a raiva, dizendo: "Ora! Mas a professora é mesmo uma coisinha... Graciosa. Nem sei como agradecer". Estela, sem perder a compostura, convida as adultas para se juntarem às crianças e almoçarem também, permitindo que elas "tirem a barriga da miséria".

Estela atrapalha os planos de Zulma

Nas cenas previstas para ir ao ar no dia 21 de agosto, Estela fará uma descoberta que mudará os rumos da trama e colocará a vilã Zulma em apuros. Segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, a enfermeira reconhecerá Simbá no retrato falado que o detetive Sabiá (Fábio de Luca) espalhará pela cidade. A investigação visa encontrar o menino que se passou pelo filho de Candinho (Sergio Guizé), e a revelação de Estela se tornará uma pedra no caminho de Zulma, que tenta esconder o verdadeiro filho de Candinho, Samir (Davi Malizia).

O momento crucial acontece quando Estela, ao se deparar com um dos cartazes, nota as semelhanças do retrato falado com o garoto que ela já havia visto na Casa dos Anjos, onde dá aulas. Impactada pela lembrança, ela exibe uma expressão de surpresa e indignação ao perceber que Simbá é o farsante. A jovem, então, começa a perceber que algo está muito errado e, a partir desse momento, decide ir atrás de Zulma para confirmar suas suspeitas.

Decidida a confrontar a vilã, Estela vai até Zulma e revela que sabe quem é o menino, deixando a malvada sem reação. A conversa entre as duas será carregada de tensão. Estela revela que reconheceu Simbá assim que viu o retrato falado, colocando Zulma em uma posição desconfortável. A vilã tenta manter a compostura, mas fica visivelmente incomodada com a revelação e com a possibilidade de ter seu plano desmascarado. Saiba mais!

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

