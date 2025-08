Êta Mundo Melhor!: Candinho desmascara Celso e faz exigência

Na novela Êta Mundo Melhor!, a amizade entre Candinho e Celso chega ao limite após o caipira desmascarar o primo e exigir desculpas a Samir

Em Êta Mundo Melhor!, uma grande reviravolta acontecerá quando Candinho (Sergio Guizé) descobrir a traição de seu primo Celso (Rainer Cadete). Segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, a relação entre os dois vai estremecer após o caipira saber que Celso tentou manipular Samir (Davi Malizia) ao espalhar mentiras sobre ele.

Tudo começa quando Samir, indignado, revela que Celso sugeriu que ele se afastasse de Candinho, afirmando que o caipira acreditava que o garoto era um ladrão. Candinho, sentindo-se traído e enraivecido, decide confrontar Celso sobre as falsas acusações. Ele exige que o primo peça desculpas a Samir, defendendo o menino com todas as suas forças.

O conflito explode após Candinho organizar uma festa de aniversário para Samir em sua mansão. Durante o evento, Zulma (Heloisa Périssé) coloca um camafeu de valor no bolso de Samir, e todos passam a acreditar que o menino tenha roubado a relíquia de família. Mesmo com as acusações surgindo, Candinho não acredita que Samir tenha cometido qualquer erro e se recusa a cogitar a ideia de que ele seria capaz de furtar.

Samir, que já estava desconfortável com a situação, decide se afastar de Candinho. Em uma conversa com Policarpo, o garoto desabafa sobre as mentiras que ouviu de Celso. Candinho, então, resolve chamar o primo para esclarecer a situação e convoca Celso para ir até o abrigo com ele. "Você disse que eu era ladrão e que Candinho pensava a mesma coisa", acusa Samir, diante do atônito Celso.

O perdão e o gesto simbólico

Com o confronto, Celso não tem mais como negar a mentira e acaba confessando sua farsa: "Confesso que menti. Candinho sempre acreditou em você. Ele sabe que é inocente, Samir".

Candinho, determinado a resolver a situação e restaurar a paz, exige mais um gesto de reconciliação. "Num vô dexá ocê falá mal do Samir. Ocê vai tê que pidi perdão pra ele", diz. Sem alternativas, Celso se vê obrigado a pedir desculpas ao menino, engolindo o orgulho: "Peço as mais sinceras desculpas, Samir. Não devia ter feito mal juízo de sua pessoa".

Em seguida, o caipira pede para que eles se abracem. "Cerso, dá um abraço no Samir, pra ficar tudo bem entre ocês dois!". A contragosto, Celso cumpre o pedido, e o clima de tensão começa a se dissipar.

Leia também:Êta Mundo Melhor!: Anabela encontra bilhete misterioso e Estela entra em pânico