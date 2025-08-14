CARAS Brasil
  2. Êta Mundo Melhor!: Medéia enfrenta Celso após presenciar ataque a Samir
Novelas / Conflito

Êta Mundo Melhor!: Medéia enfrenta Celso após presenciar ataque a Samir

Medéia presencia Celso gritando com Samir e decide tirar satisfação, deixando claro que não aceita injustiça contra o amigo de Candinho

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 14/08/2025, às 16h55

Medéia (Betty Gofman) e Celso (Rainer Cadete)
Medéia (Betty Gofman) e Celso (Rainer Cadete) - Foto: Reprodução/Globo

No vilarejo de Êta Mundo Melhor!, os conflitos parecem surgir a cada esquina. Em um dia aparentemente tranquilo, Celso (Rainer Cadete) cruza o caminho de Samir (Davi Malizia) bem na porta de Candinho (Sergio Guizé) e decide agir de forma cruel. Aproveitando o momento, ele lança insinuações pesadas para afastar o garoto do pai verdadeiro. Com voz ríspida, Celso afirma que Candinho só mantém contato com Samir por pena e que, no fundo, acredita que o menino seja um ladrão.

O impacto das palavras é imediato: profundamente magoado, Samir segura as lágrimas até não aguentar mais e sai correndo. O que Celso não esperava é que alguém estivesse observando a cena, e que essa pessoa fosse justamente Medéia (Betty Gofman). "Ocê tava berrando com aquele minino. O qui ele fez de mal pra ocê?", questiona ela, sem esconder a indignação.

Com o ar frio e calculista que lhe é característico, Celso responde: "Se quiser continuar aqui nessa casa, é melhor não fazer muitas perguntas", diz ele. 

Medéia enfrenta Celso

A ameaça, porém, não intimida Medéia. Ela afirma, de forma categórica, que sabe muito bem da amizade entre Samir e Candinho e que não vai permitir injustiças contra o menino.

Mas Celso insiste no tom perigoso: "Nem pense em falar nada para Candinho. A senhora não quer me ter como inimigo." Medéia, com um olhar firme e voz carregada de desafio, rebate: "Ocê também num vai me querê como inimiga...", dispara ela. 

Candinho desmascara Celso e faz exigência

Em Êta Mundo Melhor!, uma grande reviravolta acontecerá quando Candinho descobrir a traição de seu primo Celso. Segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, a relação entre os dois vai estremecer após o caipira saber que Celso tentou manipular Samir ao espalhar mentiras sobre ele.

Tudo começa quando Samir, indignado, revela que Celso sugeriu que ele se afastasse de Candinho, afirmando que o caipira acreditava que o garoto era um ladrão. Candinho, sentindo-se traído e enraivecido, decide confrontar Celso sobre as falsas acusações. Ele exige que o primo peça desculpas a Samir, defendendo o menino com todas as suas forças.

O conflito explode após Candinho organizar uma festa de aniversário para Samir em sua mansão. Durante o evento, Zulma (Heloisa Périssé) coloca um camafeu de valor no bolso de Samir, e todos passam a acreditar que o menino tenha roubado a relíquia de família. Mesmo com as acusações surgindo, Candinho não acredita que Samir tenha cometido qualquer erro e se recusa a cogitar a ideia de que ele seria capaz de furtar.

Samir, que já estava desconfortável com a situação, decide se afastar de Candinho. Em uma conversa com Policarpo, o garoto desabafa sobre as mentiras que ouviu de Celso. Candinho, então, resolve chamar o primo para esclarecer a situação e convoca Celso para ir até o abrigo com ele. "Você disse que eu era ladrão e que Candinho pensava a mesma coisa", acusa Samir, diante do atônito Celso.

Com o confronto, Celso não tem mais como negar a mentira e acaba confessando sua farsa: "Confesso que menti. Candinho sempre acreditou em você. Ele sabe que é inocente, Samir". Candinho, determinado a resolver a situação e restaurar a paz, exige mais um gesto de reconciliação. Saiba qual!

Leia também:Êta Mundo Melhor! Estela toma atitude surpreendente após descaso de Zulma no orfanato

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

CandinhoÊta Mundo Melhor!CelsoSamirMedéia

