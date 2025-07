Velório de Preta Gil fica repleto de coroas de flores de amigos e fãs

Celebridades e amigos enviaram coroas de flores para o local do velório de Preta Gil no Rio de Janeiro

O velório da cantora Preta Gil comoveu os brasileiros nesta sexta-feira, 25. A cerimônia de despedida aconteceu no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e foi um local dedicado a homenagens para a cantora por sua vida e carreira.

Tanto que vários fãs e amigos enviaram coroas de flores, que enfeitaram todo o salão do teatro ao redor do caixão da artista. A família colocou um telão para exibir fotos da artista e o local ficou repleto de flores com mensagens carinhosas.

Logo depois do velório, o corpo de Preta Gil sairá em cortejo pelas ruas da cidade até o cemitério, onde será cremado.

Velório de Preta Gil no Rio de Janeiro - Foto: Victor Chapetta / AgNews

Velório de Preta Gil no Rio de Janeiro - Foto: Victor Chapetta / AgNews

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Leia também: Famosos se despedem de Preta Gil em velório no Rio de Janeiro

A morte de Preta Gil

Preta Gil morreu aos 50 anos no dia 20 de julho de 2025 enquanto estava nos Estados Unidos para realizar um tratamento experimental contra o câncer. Ela foi diagnosticada em 2023 com um tumor colorretal e realizou cirurgias e tratamentos com quimioterapia contra a doença. Porém, ela teve metástases em 2024 e retomou o tratamento, mas seu caso se agravou e ela não tinha mais possibilidade de tratamento no Brasil. Em maio de 2025, a estrela viajou para os Estados Unidos para buscar novos tratamentos por lá, mas seu caso se agravou e ela veio à óbito.

Leia também: Gominho diz estar 'tentando seguir a vida' após morte de Preta Gil: 'Como ela gostaria'

Homenagem de Gilberto Gil

O cantor Gilberto Gil usou as redes sociais nesta quinta-feira, 24, para prestar uma homenagem a filha, a cantora Preta Gil. A artista estava em Washington desde maio deste ano para iniciar um tratamento experimental contra o câncer, mas não resistiu e faleceu no último domingo, 20.

Na publicação, Gilberto compartilhou um vídeo em que Preta relembra ter sido incentivada pelo pai a cantar músicas de seu próprio repertório durante uma apresentação — gesto que, para ela, simbolizava o orgulho que ele sente dos filhos como artistas. Em seguida, o registro mostra um momento especial dos dois juntos no palco.

"Sempre tive orgulho de você, filha, e vou ter pra sempre", escreveu o músico na legenda. Nos comentários, amigos e fãs da artista deixaram mensagens de apoio. "Amo vocês", escreveu Fernanda Paes Leme. "Que Deus fortaleça o coração de vocês!!", desejou Angela Curvo. "O Brasil inteiro queria dar um abraço em vocês", falou Daniela Arrais.