Gominho diz estar 'tentando seguir a vida' após morte de Preta Gil: 'Como ela gostaria'

O apresentador Gominho falou sobre como está lidando com a perda de sua grande amiga, a cantora Preta Gil, que morreu no último domingo (20)

Gominho confessou que está tentando seguir a vida após a morte de sua grande amiga, Preta Gil. A cantora morreu no último domingo, 20, nos Estados Unidos, em decorrência de um câncer.

Em entrevista ao portal Leo Dias, em um aeroporto do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 24, o apresentador ressaltou que tem a "sensação de dever cumprido" e que está dando todo o apoio aos familiares da artista nesse momento triste.

"Estou sentindo a sensação de dever cumprido e triste, obviamente, mas com a sensação de dever cumprido. Estou tentando seguir a vida como dá , caminhando, apoiando os amigos, apoiando a família e seguindo mesmo. É como ela gostaria, eu tenho certeza absoluta", afirmou ele.

Depois, ele também falou sobre o cortejo e velório de Preta, que será aberto ao público. "E festejando amanhã, como vai ser amanhã, com o cortejo e o velório que foi aberto ao público para as pessoas se despedirem dela, e enfim. É isso! Para o Brasil fica a própria vida dela, uma vida intensa, digna e uma vida de alguém que meteu o pé na porta", acrescentou.

Gominho completou falando sobre a força da cantora. "É muita força, uma força que nunca vi igual. Para mim, fica tudo isso e muito mais, um íntimo dela, que é algo muito profundo. Me constrói muito como pessoa, do meu caráter e dos nossos amigos. A gente estava falando disso ontem, inclusive, o quanto a gente tem muito dela na gente. Porque a gente convive com ela há muitos anos, além do tempo da doença, a gente convive com ela há uns 10, 15, 20 anos, cada um. Então, fica dela isso, um pouco dela em mim demais", finalizou.

Gominho relata meses de 'luto vivo'

Na manhã desta quarta-feira, 23, Gominho usou as redes sociais para publicar um breve desabafo a respeito da partida da cantora Preta Gil. O apresentador, que esteve ao lado da amiga desde que ela recebeu o diagnóstico da doença, contou que passou por um 'luto vivo' nos últimos meses de vida da cantora. O apresentador do Multishow ainda aproveitou para explicar que as pessoas não o verão triste, uma vez que a amiga sempre foi luz.

"Aproveitar que estamos com sol em Leão pra dar um shine e astralizar!! Já vivi 2 anos a sombra dessa doença na pessoa que mais amo e meses vivendo um Luto Vivo! O que eu só quero agora é ir pra cima e reconstruir meu astral e minha vida do jeito que só um Ariano com asc em Leão mais a lua em Sagitário sabe fazer! Não esperem tristeza sobre Preta em mim! É só luz e força como ela era e me ensinou a ser!", declarou o famoso. Veja o post completo!

Leia também:Bela Gil comove ao homenagear Preta Gil: 'Você era mesmo minha alegria'