Ary Mirelle, esposa de João Gomes, desabafa sobre a gravidez

A influenciadora Ary Mirelle conta em seus stories sobre medo de ter seu segundo filho: “A gente não sabe ainda como vai ser”

Na última terça-feira, 19, AryMirelle, influenciadora e esposa de João Gomes, desabafou em seu perfil nas redes sociais sobre o medo de ser mãe de dois meninos. Ela já teve Jorge, seu primeiro filho, em 2024 e está na reta final da gravidez de Joaquim.

“Meu maior medo não foi não dar conta. Sei que vou conseguir, Deus está do meu lado. Mas será que vou conseguir amar meu segundo filho o tanto que amo meu primeiro? Porque está na barriga, e a gente não sabe ainda como vai ser”, desabafou a influenciadora ao ser questionada por seguidores sobre seu grande medo.

Ary Mirelle deixou claro que já conversou sobre o assunto com pessoas próximas, mas que mesmo assim, continua assustada. “Minha amiga fala que o amor só multiplica: ‘parece que você vai explodir de tanto amor’. Ela disse que já passou pela mesma situação, mas acho que é o medo de toda mãe de dois”, contou ela.

“Essa insegurança é normal e tenho certeza que vou ser extremamente feliz com meus dois nenéns. Eu amo muito Jorge e esse que está vindo também”, finalizou a esposa de João Gomes.

Ary Mirelle compartilha momentos da gravidez

Na última segunda-feira, 18, a influenciadora Ary Mirelle publicou uma foto em suas redes sociais e mostrou a barriga de grávida. A gestação da esposa de João Gomes está na reta final, e a influenciadora divulgou os momentos mais marcantes até agora.

Ary publicou uma selfie no espelho em que usava um biquíni, a escolha do traje destacou o tamanho da barriga. “Um buchinho passando na sua telinha kkk 300 dias grávida”, escreveu a mamãe na legenda.

O post logo atraiu comentários de fãs maravilhados com o registro. “Joaquim, meu querido, tá bom já. Sai do bucho, venha simbora pros braços”, disse um seguidor. “Joaquim saia logo daí homem, estamos querendo ver seu rostinho”, comentou uma fã.

Leia também: Ary Mirelle relata dificuldade na reta final da gravidez: 'Não consigo mais'