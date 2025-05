Filha de Nana Caymmi emociona com homenagem: 'Te reencontro no céu'

Filha de Nana Caymmi, Stella se despediu da cantora com uma homenagem emocionante; artista faleceu após 9 meses internada

Filha de Nana Caymmi, Stella Caymmi usou as redes sociais nesta sexta-feira, 2, para prestar uma homenagem emocionante à cantora, que faleceu aos 84 anos de idade. A veterana, que estava internada há 9 meses em um hospital no Rio de Janeiro, morreu na noite de quinta-feira, 1º.

Em seu perfil oficial, Stella publicou uma foto da mãe com informações sobre o velório, realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e aproveitou para se despedir da matriarca da família. Ao falar sobre a perda e a saudade, a filha de Nana mencionou a esperança de reencontrá-la algum dia.

"Mamãezinha precisava descansar - como está na letra de ‘Acalanto’, a música que meu avô Dorival Caymmi fez para ela quando nasceu e que ninou gerações de brasileiros, no encerramento da programação da rádio Tupy, e depois da TV Tupy. E descansou minha mãe querida. Bença, Mãe!", iniciou ela.

"Se Deus quiser, e Ele há de querer, te reencontro no céu para darmos gargalhadas , ouvirmos suas músicas prediletas, ficarmos de mãos dadas, e repetir tantas coisas pequeninas e grandes que adoçaram nossa maravilhosa vida em comum. Obrigada Senhor por ela ser minha mãe e eu filha dela. Mãe, você foi, é, e será o grande amor da minha vida! Descansa, tá?", completou a filha da famosa.

Além de Stella Caymmi, Nana Caymmi também é mãe de Denise e João Gilberto, frutos de seu antigo casamento com o médico venezuelano Gilberto José Aponte Paoli.

Qual a causa da morte de Nana Caymmi?

A cantora Nana Caymmi faleceu aos 84 anos na última quinta-feira, 1º, no Rio de Janeiro. Em nota ao site 'Gshow', o hospital onde a veterana estava internada informou a causa de sua morte.

De acordo com o comunicado, Nana Caymmi faleceu em decorrência da disfunção de múltiplos órgãos . A cantora, vale lembrar, deu entrada no local em julho do ano passado com uma arritmia cardíaca.

"A Casa de Saúde São José confirma o falecimento da cantora Nana Caymmi no início da noite, às 19h10, desta quinta-feira, 1 de maio de 2025, aos 84 anos. A paciente estava internada na unidade desde julho de 2024 e faleceu em decorrência da disfunção de múltiplos órgãos. A instituição se solidariza com os parentes, amigos, e fãs da grande artista brasileira", informou o hospital.

