Gilberto Gil vai ao velório da ex-mulher, Nana Caymmi, com a atual esposa

Gilberto Gil se despede de Nana Caymmi, com quem já foi casado no passado, durante o velório no Theatro Municipal do Rio de Janeiro

O cantor Gilberto Gil foi até o velório do corpo da cantora Nana Caymmi para se despedir. No passado, os dois foram casados por um curto espaço de tempo. Agora, ele demonstrou sua tristeza com a partida dela ao ir dar o último adeus.

Gil chegou ao local do velório acompanhado da atual esposa, Flora Gil, e com roupas brancas. Ele cumprimentou os irmãos de Nana e também uma das filhas dela. Inclusive, ele foi visto ao lado do caixão e deu um beijo de despedida na testa da cantora.

Gilberto e Nana foram casados entre 1967 e 1969. Nas redes sociais, o cantor falou sobre a morte da ex-mulher. "Foi um período em que estivemos juntos em uma casa em conjunto, visitávamos a casa dos pais dela, de Dorival e Stella. As lembranças são essas. As últimas vezes em que estivemos juntos, ela, em seu apartamento na ladeira. A música nos envolvia de uma forma muito intensa. Eu começando meu trabalho, ela vindo egressa de uma família com uma presença musical extraordinária, pai, mãe, irmãos. O violão sempre era uma presença constante em nossas vidas, estava ao pé da cama", disse ele.

Gilberto Gil no velório de Nana Caymmi - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Gilberto Gil no velório de Nana Caymmi - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Gilberto Gil no velório de Nana Caymmi - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Gilberto Gil no velório de Nana Caymmi - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gilberto Gil (@gilbertogil)

A morte de Nana Caymmi

A cantora Nana Caymmi faleceu aos 84 anos de idade nesta quinta-feira, 1º, informou o Jornal O Globo. A estrela estava internada há 9 meses em um hospital no Rio de Janeiro.

A artista completou 84 anos de idade na terça-feira, 29, no hospital com o estado de saúde delicado. Horas depois do óbito, o hospital revelou a causa da morte dela. A veterana faleceu em decorrência da disfunção de múltiplos órgãos após ter sido internada em meados de 2024 com arritmia cardíaca.

Em uma declaração, o irmão dela, Danilo Caymmi, lamentou a morte da irmã. "Estamos, lógico, na família, todos muito chocados e tristes. Mas ela também passou 9 meses sofrendo em hospital, em UTI, um processo muito doloroso, de várias comorbidades. O Brasil perde uma grande cantora. Uma das melhores intérpretes que o Brasil já viu. Estamos todos muito tristes", afirmou.

Nana Caymmi era o nome artístico de Dinahir Tostes Caymmi. Ela nasceu em 29 de abril de 1941, no Rio de Janeiro, e era filha do cantor e compositor Dorival Caymmi e da cantora Stella Maris.

Leia também: Famosos lamentam a morte de Nana Caymmi