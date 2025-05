Morre Nana Caymmi, aos 84 anos, após 9 meses internada

A cantora Nana Caymmi, ícone da música popular brasileira, morreu aos 84 anos de idade nesta quinta-feira, 1º

A cantora Nana Caymmi faleceu aos 84 anos de idade nesta quinta-feira, 1º, informou o Jornal O Globo. A estrela estava internada há 9 meses em um hospital no Rio de Janeiro.

A artista completou 84 anos de idade na terça-feira, 29, no hospital com o estado de saúde delicado. Por enquanto, a causa da morte não foi divulgada pela família.

Nana teve duas filhas, Stella Teresa e Denise Maria, frutos do casamento com Gilberto José Aponte Paoli.

Nana Caymmi era o nome artístico de Dinahir Tostes Caymmi. Ela nasceu em 29 de abril de 1941, no Rio de Janeiro, e era filha do cantor e compositor Dorival Caymmi e da cantora Stella Maris.

Por que Nana Caymmi foi internada?

A cantora Nana Caymmi foi internada em agosto de 2024. Na época, ela foi diagnosticada com um quadro de arritmia cardíaca. No hospital, ela precisou passar por cateterismo e traqueostomia para auxiliar na respiração.

Anteriormente, a artista já tinha sido internada na Unidade Coronariana da Casa de Saúde São José para colocar um marca-passo em julho de 2024. Além disso, ela enfrenta desafios sobre a mobilidade e precisa de recuperação física.

Quem é Nana Caymmi?

Nana Caymmi é cantora e filha do compositor e cantor Dorival Caymmi com a cantora Stella Maris. Ela iniciou sua carreira em 1960 quando gravou a faixa Acalanto no LP do pai. No mesmo ano, ela assinou contrato com o programa Sucessos Musicais, da TV Tupi.

Em sua carreira, ela lançou 25 discos e venceu festivais. Ela é um sucesso na MPB.