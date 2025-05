Nana Caymmi: Causa da morte da cantora é revelada

A cantora Nana Caymmi faleceu aos 84 anos na quinta-feira, 1º, em um hospital no Rio de Janeiro; artista estava internada há 9 meses

A cantora Nana Caymmi faleceu aos 84 anos na última quinta-feira, 1º, no Rio de Janeiro. A artista estava internada em um hospital há cerca de 9 meses, com o estado de saúde delicado.

Em nota ao 'Gshow', o hospital informou a causa da morte de Nana. De acordo com o comunicado, a veterana faleceu em decorrência da disfunção de múltiplos órgãos . A cantora, vale lembrar, deu entrada no local em julho do ano passado com uma arritmia cardíaca.

"A Casa de Saúde São José confirma o falecimento da cantora Nana Caymmi no início da noite, às 19h10, desta quinta-feira, 1 de maio de 2025, aos 84 anos. A paciente estava internada na unidade desde julho de 2024 e faleceu em decorrência da disfunção de múltiplos órgãos. A instituição se solidariza com os parentes, amigos, e fãs da grande artista brasileira", informou o hospital.

Nana Caymmi era o nome artístico de Dinahir Tostes Caymmi. Ela nasceu em 29 de abril de 1941, no Rio de Janeiro, e era filha do cantor e compositor Dorival Caymmi e da cantora Stella Maris. A artista deixa três filhos e duas netas.

Velório de Nana Caymmi será no Rio de Janeiro - Reprodução/Instagram

Famosos lamentam a morte de Nana Caymmi

A notícia da morte da cantora Nana Caymmi deixou os fãs de luto na quinta-feira, 1º. Ela faleceu aos 84 anos após ficar internada por alguns meses no Rio de Janeiro. Com o falecimento da artista, os famosos escreveram mensagens de pesar nas redes sociais.

Walcyr Carrasco afirmou: "Hoje a música brasileira silencia por um instante em respeito à partida de Nana Caymmi. Que sua voz siga ecoando onde houver saudade. Meus sentimentos à família, amigos e admiradores!".

Djavan disse: "O Brasil perde hoje uma de suas maiores cantoras, e eu, uma amiga. Descanse em paz, Nana querida. Vamos sentir muito sua falta, sua voz continuará a tocar nossos corações".

Gloria Perez escreveu: "Grande em sua arte e grande em sua humanidade também. Nana, amiga querida, irmã, vou morrer de saudade do seu canto, da sua irreverência".

Leia também: Ex-marido de Nana Caymmi, Gilberto Gil faz homenagem singela