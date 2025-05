Velório de Nana Caymmi conta com a presença de familiares e amigos

Familiares e amigos de Nana Caymmi dão o último adeus durante o velório no Theatro Municipal do Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 2

O velório da cantora Nana Caymmi aconteceu nesta sexta-feira, 2, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A cerimônia de despedida contou com a presença de amigos e familiares, e o enterro acontecerá às 14h, no Cemitério São João Batista.

Entre os presentes no velório estavam a filha dela, Stella Caymmi, os irmãos, Danilo Caymmi e Dori Caymmi, e o amigo e ator André Gonçalves.

No local, Stella falou sobre a dor de perder a mãe. “Eu perco a minha mãe, mas hoje o Brasil perde um pouco de bom da música brasileira. Ela era uma mulher corajosa. Nos criou com dignidade, valores, formou o nosso gosto para música. Ela era engraçada, espirituosa, surpreendente no modo de falar, era verdadeira, sem medo do politicamente correto”, disse ela à Globo.

A morte de Nana Caymmi

A cantora Nana Caymmi faleceu aos 84 anos de idade nesta quinta-feira, 1º, informou o Jornal O Globo. A estrela estava internada há 9 meses em um hospital no Rio de Janeiro.

A artista completou 84 anos de idade na terça-feira, 29, no hospital com o estado de saúde delicado. Horas depois do óbito, o hospital revelou a causa da morte dela. A veterana faleceu em decorrência da disfunção de múltiplos órgãos após ter sido internada em meados de 2024 com arritmia cardíaca.

Em uma declaração, o irmão dela, Danilo Caymmi, lamentou a morte da irmã. "Estamos, lógico, na família, todos muito chocados e tristes. Mas ela também passou 9 meses sofrendo em hospital, em UTI, um processo muito doloroso, de várias comorbidades. O Brasil perde uma grande cantora. Uma das melhores intérpretes que o Brasil já viu. Estamos todos muito tristes", afirmou.

Nana Caymmi era o nome artístico de Dinahir Tostes Caymmi. Ela nasceu em 29 de abril de 1941, no Rio de Janeiro, e era filha do cantor e compositor Dorival Caymmi e da cantora Stella Maris.

