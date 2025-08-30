CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Música
  2. Coisa de mãe? Poliana Rocha tem atitude fora do comum em show de Zé Felipe
Música / Mãe do cantor

Coisa de mãe? Poliana Rocha tem atitude fora do comum em show de Zé Felipe

Mãe de Zé Felipe, Poliana Rocha atrai os olhares ao ter uma atitude nada comum durante show do filho na Festa do Peão de Barretos

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 30/08/2025, às 15h57

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Zé Felipe e Poliana Rocha
Zé Felipe e Poliana Rocha - Foto: Reprodução / Instagram

Mãe do cantor Zé Felipe, a empresária Poliana Rocha surpreendeu ao contar que teve uma atitude fora do comum nos bastidores do show do seu filho na Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo. Na madrugada deste sábado, 30, ela assistiu à apresentação de cima do palco e ficou rezando enquanto o filho cantava.

Em uma imagem nas redes sociais, Poliana apareceu com as mãos em posição de oração enquanto orava pelo sucesso do herdeiro do herdeiro no palco. O momento foi flagrado por uma pessoa que estava com ela e foi compartilhado na internet.

“No meio do show, uma mãe orando e agradecendo a Deus”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Zé Felipe é o único filho de Poliana Rocha, que é casada com o cantor Leonardo.

Poliana Rocha - Foto: Reprodução / Instagram
Poliana Rocha - Foto: Reprodução / Instagram

O look sensual de Poliana Rocha

Para ir à festa de Barretos, Poliana Rocha escolheu um look preto nada básico. Ela apostou em um modelito todo preto e com toque de sensualidade. Ela colocou calça de couro justíssima, corselet com recortes estratégicos acinturado e completou o visual com uma jaqueta de couro estilosa.

Poliana Rocha - Foto: Reprodução / Instagram
Poliana Rocha - Foto: Reprodução / Instagram
Poliana Rocha - Foto: Reprodução / Instagram
Poliana Rocha - Foto: Reprodução / Instagram
Poliana Rocha - Foto: Reprodução / Instagram
Poliana Rocha - Foto: Reprodução / Instagram

Desabafo de Poliana Rocha

Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo e mãe de Zé Felipe, usou os stories do Instagram nesta terça-feira (26) para se posicionar sobre a repercussão de uma curtida em um vídeo do filho, que gerou comentários envolvendo o nome de Virginia Fonseca. O episódio voltou a colocar a família em evidência nas redes sociais, o que fez com que a empresária explicasse sua versão dos fatos.

Durante o desabafo, Poliana contou que ficou surpresa com a proporção tomada pelo assunto e afirmou estar cansada das especulações envolvendo o nome de sua família. “Na hora que abro a internet, vejo meu nome estampado em tudo quanto é site de fofoca, me julgando, me criticando. Eu fico muito chateada, por isso venho me pronunciar. Não dou conta disso, acho que as pessoas perdem o bom senso e falam as coisas sem pensar”, disse.

A empresária explicou que sua curtida no vídeo não teve qualquer relação com a ex-nora, reforçando que não há desavenças entre elas. “Curto mesmo, curto quantas vezes eu quiser. Eu estou achando ótimo as pessoas estarem gostando desse novo estilo dele. Eu, como mãe, tenho que achar ótimo e agradecida pelas pessoas. Isso não significa que eu esteja fazendo alguma coisa contra a minha ex-nora.

Poliana ainda aproveitou para destacar a boa convivência com Virginia, mesmo após o fim do casamento dela com Zé Felipe. “A relação que a gente tem não é mimimi de internet que vai acabar. Temos uma relação muito sólida, de cumplicidade, e sou muito agradecida por terem me dado meus três netos. Parem de ficar colocando veneno em coisas que vocês não vão conseguir destruir.”

Ao encerrar o desabafo, Poliana fez um apelo para que o foco das redes sociais seja direcionado a causas mais relevantes. Segundo ela, as especulações estão “exaustivas” e desviam a atenção de pautas importantes, como a recente doação de cachês ao Hospital de Barretos.

Poliana Rocha revela diagnóstico após acordar com inchaço

Na semana passada, Poliana acordou com o olho inchado e logo explicou para seus seguidores o que tinha acontecido. A influenciadora digital contou que, no dia anterior, usou um lápis e, após o testar o produto, acabou sentindo bastante coceira.

Ao acordar, a mãe de Zé Felipe percebeu que seus olhos estavam inchados, avermelhados e bastante irritados. Preocupada, ela correu ao médico e já teve o diagnóstico confirmado. Poliana Rocha contou que, após exames, a doutora identificou tratar-se de conjuntivite química.

"Não é contagiosa, conjuntivite química é uma inflamação da conjuntiva (a membrana fina e transparente que recobre a parte branca dos olhos e o interior das pálpebras) causada pelo contato com substâncias irritantes!", explicou a famosa.

Vale lembrar que, no fim do ano passado, Poliana Rocha revelou que estava sempre aparecendo de óculos escuros por conta da cirurgia de retirada de pele das pálpebras. A famosa então esclareceu que precisou fazer o procedimento não somente por questão estética, mas sim por saúde de sua visão.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

Poliana RochaZé Felipemãe de Zé Felipe
Poliana Rocha Poliana Rocha  Zé Felipe Zé Felipe   

Leia também

Show

Duda Bertelli participa do show de Zé Felipe - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Zé Felipe canta com Duda Bertelli após carona em moto

Show

Lara - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

Filha de Faustão, Lara faz show apenas um dia após alta hospitalar do pai

Memória

Marília Mendonça - Foto: Reprodução

Marília Mendonça: Primeiro namorado da cantora relembra fotos dos dois juntos

Novidade

Lenny Kravitz - Foto: Getty Images

Lenny Kravitz é a atração principal do Jazz Aspen Snowmass Labor Day Experience 2025

Raízes

Zé Felipe - Foto: Reprodução / Instagram

Zé Felipe comenta sobre retorno ao sertanejo: "Saudades"

Novidade

Wanessa Camargo no projeto 'Lado B' - Foto: Alexandre Pio

Wanessa Camargo anuncia o projeto Lado B: ‘É um presente’

Últimas notícias

Casamento da princesa Marie Caroline e Leopoldo Maduro VollmerCasamento real: Princesa Marie Caroline, de Liechtenstein, se casa com homem comum
Cesar Tralli e Ticiane PinheiroCesar Tralli diz qual é o seu acordo com Ticiane Pinheiro desde que se conheceram
João Camargo celebra os 20 anos da Camargo AlfaiatariaJoão Camargo celebra os 20 anos da Camargo Alfaiataria
Sabrina Sato e o pai, Omar RahalPai de Sabrina Sato passa por nova cirurgia e reúne os filhos no hospital
Zé Felipe e Poliana RochaCoisa de mãe? Poliana Rocha tem atitude fora do comum em show de Zé Felipe
Fernanda Torres no Festival de VenezaFernanda Torres aposta em look preto nada básico no Festival de Veneza
A atriz Taís AraujoAstróloga analisa missão de Taís Araujo: 'É uma palavra bonita, mas é um desafio'
Gordon RamsayGordon Ramsay remove câncer do rosto e exibe cicatriz
Adriana Perroni, jornalista da RecordMédica aponta sintomas de quadro que atingiu jornalista da Record: 'Os sinais são parecidos'
Novas fotos de Gabriel Medina com a namorada, Isabella ArantesNovas fotos de Gabriel Medina com a namorada encantam os fãs
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade