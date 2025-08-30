Coisa de mãe? Poliana Rocha tem atitude fora do comum em show de Zé Felipe

Mãe de Zé Felipe, Poliana Rocha atrai os olhares ao ter uma atitude nada comum durante show do filho na Festa do Peão de Barretos
Mãe do cantor Zé Felipe, a empresária Poliana Rocha surpreendeu ao contar que teve uma atitude fora do comum nos bastidores do show do seu filho na Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo. Na madrugada deste sábado, 30, ela assistiu à apresentação de cima do palco e ficou rezando enquanto o filho cantava.
Em uma imagem nas redes sociais, Poliana apareceu com as mãos em posição de oração enquanto orava pelo sucesso do herdeiro do herdeiro no palco. O momento foi flagrado por uma pessoa que estava com ela e foi compartilhado na internet.
“No meio do show, uma mãe orando e agradecendo a Deus”, disse ela na legenda.
Vale lembrar que Zé Felipe é o único filho de Poliana Rocha, que é casada com o cantor Leonardo.
Para ir à festa de Barretos, Poliana Rocha escolheu um look preto nada básico. Ela apostou em um modelito todo preto e com toque de sensualidade. Ela colocou calça de couro justíssima, corselet com recortes estratégicos acinturado e completou o visual com uma jaqueta de couro estilosa.
Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo e mãe de Zé Felipe, usou os stories do Instagram nesta terça-feira (26) para se posicionar sobre a repercussão de uma curtida em um vídeo do filho, que gerou comentários envolvendo o nome de Virginia Fonseca. O episódio voltou a colocar a família em evidência nas redes sociais, o que fez com que a empresária explicasse sua versão dos fatos.
Durante o desabafo, Poliana contou que ficou surpresa com a proporção tomada pelo assunto e afirmou estar cansada das especulações envolvendo o nome de sua família. “Na hora que abro a internet, vejo meu nome estampado em tudo quanto é site de fofoca, me julgando, me criticando. Eu fico muito chateada, por isso venho me pronunciar. Não dou conta disso, acho que as pessoas perdem o bom senso e falam as coisas sem pensar”, disse.
A empresária explicou que sua curtida no vídeo não teve qualquer relação com a ex-nora, reforçando que não há desavenças entre elas. “Curto mesmo, curto quantas vezes eu quiser. Eu estou achando ótimo as pessoas estarem gostando desse novo estilo dele. Eu, como mãe, tenho que achar ótimo e agradecida pelas pessoas. Isso não significa que eu esteja fazendo alguma coisa contra a minha ex-nora.”
Poliana ainda aproveitou para destacar a boa convivência com Virginia, mesmo após o fim do casamento dela com Zé Felipe. “A relação que a gente tem não é mimimi de internet que vai acabar. Temos uma relação muito sólida, de cumplicidade, e sou muito agradecida por terem me dado meus três netos. Parem de ficar colocando veneno em coisas que vocês não vão conseguir destruir.”
Ao encerrar o desabafo, Poliana fez um apelo para que o foco das redes sociais seja direcionado a causas mais relevantes. Segundo ela, as especulações estão “exaustivas” e desviam a atenção de pautas importantes, como a recente doação de cachês ao Hospital de Barretos.
Na semana passada, Poliana acordou com o olho inchado e logo explicou para seus seguidores o que tinha acontecido. A influenciadora digital contou que, no dia anterior, usou um lápis e, após o testar o produto, acabou sentindo bastante coceira.
Ao acordar, a mãe de Zé Felipe percebeu que seus olhos estavam inchados, avermelhados e bastante irritados. Preocupada, ela correu ao médico e já teve o diagnóstico confirmado. Poliana Rocha contou que, após exames, a doutora identificou tratar-se de conjuntivite química.
"Não é contagiosa, conjuntivite química é uma inflamação da conjuntiva (a membrana fina e transparente que recobre a parte branca dos olhos e o interior das pálpebras) causada pelo contato com substâncias irritantes!", explicou a famosa.
Vale lembrar que, no fim do ano passado, Poliana Rocha revelou que estava sempre aparecendo de óculos escuros por conta da cirurgia de retirada de pele das pálpebras. A famosa então esclareceu que precisou fazer o procedimento não somente por questão estética, mas sim por saúde de sua visão.
|Casamento real: Princesa Marie Caroline, de Liechtenstein, se casa com homem comum
|Cesar Tralli diz qual é o seu acordo com Ticiane Pinheiro desde que se conheceram
|João Camargo celebra os 20 anos da Camargo Alfaiataria
|Pai de Sabrina Sato passa por nova cirurgia e reúne os filhos no hospital
|Coisa de mãe? Poliana Rocha tem atitude fora do comum em show de Zé Felipe
|Fernanda Torres aposta em look preto nada básico no Festival de Veneza
|Astróloga analisa missão de Taís Araujo: 'É uma palavra bonita, mas é um desafio'
|Gordon Ramsay remove câncer do rosto e exibe cicatriz
|Médica aponta sintomas de quadro que atingiu jornalista da Record: 'Os sinais são parecidos'
|Novas fotos de Gabriel Medina com a namorada encantam os fãs