CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Poliana Rocha revela diagnóstico após acordar com inchaço: 'Inflamação'
Bem-estar e Saúde / Cuidados!

Poliana Rocha revela diagnóstico após acordar com inchaço: 'Inflamação'

Após acordar com o olho vermelho e irritado, Poliana Rocha revela diagnóstico que teve ao ir para o médico; veja o que ela tem

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 13/08/2025, às 11h24

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Poliana Rocha revela diagnóstico de seu olho
Poliana Rocha revela diagnóstico de seu olho - Reprodução/Instagram

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, acordou nesta quarta-feira, 13, com o olho inchado e logo explicou para seus seguidores o que tinha acontecido. A influenciadora digital contou que, no dia anterior, usou um lápis e, após o testar o produto, acabou sentindo bastante coceira.

Ao amanhar, a mãe de Zé Felipe se viu com os olhos inchados, avermelhados e bem irritados. A loira então foi correndo para o médico para ver o que havia acontecido e já teve seu diagnóstico revelado. Poliana Rocha contou que fez exames e a doutora a diagnosticou com conjuntivite química.

"Não é contagiosa, conjuntivite química é uma inflamação da conjuntiva (a membrana fina e transparente que recobre a parte branca dos olhos e o interior das pálpebras) causada pelo contato com substâncias irritantes!", explicou a famosa.

Vale lembrar que, no fim do ano passado, Poliana Rocha revelou que estava sempre aparecendo de óculos escuros por conta da cirurgia de retirada de pele das pálpebras. A famosa então esclareceu que precisou fazer o procedimento não somente por questão estética, mas sim por saúde de sua visão.

Poliana Rocha revela diagnóstico de seu olho
Poliana Rocha revela diagnóstico de seu olho - Foto: Reprodução/Instagram

Poliana Rocha se pronuncia após vídeo da mãe de Virginia

A mãe de Zé Felipe, a influenciadora digital Poliana Rocha, fez um pronunciamento em seus stories neste domingo, 10, após viralizar um vídeo da mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, desejando um feliz Dia dos Pais para a filha.

Depois da repercussão na rede social, a esposa de Leonardo se posicionou e esclareceu que não há rivalidades entre as famílias. A ex-sogra da apresentadora do SBT ainda revelou que ela, o esposo e Margareth sofreram muito com a separação.

"Gente, internet terra sem lei, depois da separação do Zé Felipe e da Virginia tudo virou ataque pessoal. E sabe que eu venho falar para vocês, porque é triste sabe por que? Porque as pessoas querem ver uma rivalidade entre duas famílias e isso é muito triste, por isso que eu venho aqui e me posiciono, eu falo, porque é triste, as famílias, o relacionamento deles, a relação deles deu certo cinco anos e acabou...", e falou mais. Veja o pronunciamento completo aqui!

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

leonardoPoliana Rochaesposa Leonardoconjuntivite química
Poliana Rocha Poliana Rocha  Leonardo Leonardo   

Leia também

Entenda!

Amanda Djehdian - Reprodução/Instagram

Médica explica benefícios além da estética em cirurgia de Amanda Djehdian para lipedema

HYPNOBIRTHING

O médico explicou mais detalhes dos benefícios da técnica de hipnose usada por Carol Peixinho - Reprodução/Instagram

Médico analisa hipnose durante gravidez de Carol Peixinho: 'Não é uma técnica comum'

CABELOS

Maraisa surge hospitalizada e preocupa fãs; médica explica condição capilar da cantora - Foto: Reprodução/Instagram

Especialista alerta sobre condição que Maraisa sofre: 'Não é possível evitar'

ANIVERSÁRIO

Marcello Noves completa 63 anos nesta quarta-feira, 13 - Foto: Reprodução/Instagram

Marcello Novaes chega aos 63 anos; Ator e filho compartilham personagem em novela

Recuperação

Maíra Cardi - Foto: Reprodução/Instagram

Filha de Maíra Cardi acorda gritando de dor em meio à recuperação de cirurgia: ‘Tadinha’

ENTENDA

Nadja Haddad revelou que o filho recebeu o diagnóstico de roséola - Foto: Divulgação/SBT

Médica explica diagnóstico do filho de Nadja Haddad: 'Não existe um remédio'

Últimas notícias

Maraisa surge hospitalizada e preocupa fãs; médica explica condição capilar da cantoraEspecialista alerta sobre condição que Maraisa sofre: 'Não é possível evitar'
Marcello Noves completa 63 anos nesta quarta-feira, 13Marcello Novaes chega aos 63 anos; Ator e filho compartilham personagem em novela
Fabiula Nascimento e Camila Queiroz estão no filme 'Uma Mulher Sem Filtro'Estreias de agosto nos cinemas: veja os 12 filmes que chegam ainda este mês
Astróloga fala sobre futuro de Neymar nos camposAstróloga aponta reflexões e futuro de Neymar no Santos: 'Momento muito delicado'
Virginia mostra semelhança com Maria AliceVirginia mostra foto de sua infância e choca com semelhança com Maria Alice
Armando BabaioffArmando Babaioff exibe foto inédita com seu namorado
Maíra CardiFilha de Maíra Cardi acorda gritando de dor em meio à recuperação de cirurgia: ‘Tadinha’
Marcelo Sangalo entrega mais detalhes de sua participação no projeto Ivete ClareouMarcelo Sangalo revela se vai subir ao palco na turnê de Ivete Sangalo: 'Quem sabe eu toco um pouquinho'
Maria de Fátima usa segredo para chantagear OdeteVale Tudo: Fátima usa segredo de Leonardo para ameaçar Odete
Maria João Bastos está no elenco do filme ‘Uma Praia em Nossas Vidas'Maria João Bastos celebra novo filme no Brasil: ‘Fala de amor, descobertas’
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade