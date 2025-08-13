Poliana Rocha revela diagnóstico após acordar com inchaço: 'Inflamação'

Após acordar com o olho vermelho e irritado, Poliana Rocha revela diagnóstico que teve ao ir para o médico; veja o que ela tem

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, acordou nesta quarta-feira, 13, com o olho inchado e logo explicou para seus seguidores o que tinha acontecido. A influenciadora digital contou que, no dia anterior, usou um lápis e, após o testar o produto, acabou sentindo bastante coceira.

Ao amanhar, a mãe de Zé Felipe se viu com os olhos inchados, avermelhados e bem irritados. A loira então foi correndo para o médico para ver o que havia acontecido e já teve seu diagnóstico revelado. Poliana Rocha contou que fez exames e a doutora a diagnosticou com conjuntivite química.

"Não é contagiosa, conjuntivite química é uma inflamação da conjuntiva (a membrana fina e transparente que recobre a parte branca dos olhos e o interior das pálpebras) causada pelo contato com substâncias irritantes!" , explicou a famosa.

Vale lembrar que, no fim do ano passado, Poliana Rocha revelou que estava sempre aparecendo de óculos escuros por conta da cirurgia de retirada de pele das pálpebras. A famosa então esclareceu que precisou fazer o procedimento não somente por questão estética, mas sim por saúde de sua visão.

Poliana Rocha revela diagnóstico de seu olho - Foto: Reprodução/Instagram

Poliana Rocha se pronuncia após vídeo da mãe de Virginia

A mãe de Zé Felipe, a influenciadora digital Poliana Rocha, fez um pronunciamento em seus stories neste domingo, 10, após viralizar um vídeo da mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, desejando um feliz Dia dos Pais para a filha.

Depois da repercussão na rede social, a esposa de Leonardo se posicionou e esclareceu que não há rivalidades entre as famílias. A ex-sogra da apresentadora do SBT ainda revelou que ela, o esposo e Margareth sofreram muito com a separação.

"Gente, internet terra sem lei, depois da separação do Zé Felipe e da Virginia tudo virou ataque pessoal. E sabe que eu venho falar para vocês, porque é triste sabe por que? Porque as pessoas querem ver uma rivalidade entre duas famílias e isso é muito triste, por isso que eu venho aqui e me posiciono, eu falo, porque é triste, as famílias, o relacionamento deles, a relação deles deu certo cinco anos e acabou...", e falou mais. Veja o pronunciamento completo aqui!