Saiba quais artistas fizeram a maior doação durante a Festa de Barretos

Confira os valores doados por artistas durante a festa de Barretos e descubra quem contribuiu com os maiores cachês; Doações vão até a casa do milhão

O Hospital de Amor compartilhou em suas redes sociais uma lista com os valores doados, até o momento, por artistas que se apresentaram na 70ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, em São Paulo. Os cachês, que variam de R$ 160 mil a R$ 1,5 milhão, foram direcionados à instituição, referência no tratamento oncológico gratuito no Brasil.

Entre os artistas que contribuíram estão nomes consagrados da música sertaneja, como Jorge & Mateus, Leonardo, Bruno & Marrone e Matheus & Kauan. O montante arrecadado ajuda a manter o atendimento de ponta oferecido pelo hospital, que alia tecnologia avançada a um tratamento humanizado.

Segundo a publicação, os valores destinados foram:

Fiduma & Jeca: R$ 160 mil

Maria Cecília & Rodolfo: R$ 180 mil

Jads & Jadson: R$ 300 mil

João Bosco & Vinicius: R$ 300 mil

Edson & Hudson: R$ 350 mil

Fernando & Sorocaba: R$ 350 mil

Ícaro & Gilmar: R$ 350 mil

Rionegro & Solimões: R$ 400 mil

César Menotti & Fabiano: R$ 500 mil

Matheus & Kauan: R$ 500 mil

Murilo Huff: R$ 500 mil

Daniel: R$ 550 mil

Hugo & Guilherme: R$ 550 mil

Zezé Di Camargo & Luciano: R$ 600 mil

Leonardo: R$ 650 mil

Bruno & Marrone: R$ 700 mil

Chitãozinho & Xororó: R$ 1 milhão

Jorge & Mateus: R$ 1,5 milhão

Festa do Peão de Barretos

A 70ª edição da Festa do Peão de Barretos começou na última quinta-feira, 21, e segue até 31 de agosto, no Parque do Peão, em São Paulo. Considerado o maior evento do gênero na América Latina, o festival conta com uma infraestrutura de mais de 2 milhões de metros quadrados.

Além do rodeio mais tradicional do país, o evento reúne quatro palcos de shows, apresentações culturais, feira comercial, área de camping e uma programação extensa que movimenta milhares de pessoas todos os anos.

A relação do Hospital de Amor com o evento é histórica e nasceu de iniciativas solidárias de grandes nomes da música brasileira, como Chitãozinho & Xororó, Leandro & Leonardo e Sérgio Reis. Com o tempo, essa tradição foi fortalecida por artistas de diferentes gerações, além do apoio de personalidades como Xuxa e Gugu em anos anteriores.

