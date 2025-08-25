Saiba quais artistas fizeram a maior doação durante a Festa de Barretos

Confira os valores doados por artistas durante a festa de Barretos e descubra quem contribuiu com os maiores cachês; Doações vão até a casa do milhão
O Hospital de Amor compartilhou em suas redes sociais uma lista com os valores doados, até o momento, por artistas que se apresentaram na 70ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, em São Paulo. Os cachês, que variam de R$ 160 mil a R$ 1,5 milhão, foram direcionados à instituição, referência no tratamento oncológico gratuito no Brasil.
Entre os artistas que contribuíram estão nomes consagrados da música sertaneja, como Jorge & Mateus, Leonardo, Bruno & Marrone e Matheus & Kauan. O montante arrecadado ajuda a manter o atendimento de ponta oferecido pelo hospital, que alia tecnologia avançada a um tratamento humanizado.
Segundo a publicação, os valores destinados foram:
A 70ª edição da Festa do Peão de Barretos começou na última quinta-feira, 21, e segue até 31 de agosto, no Parque do Peão, em São Paulo. Considerado o maior evento do gênero na América Latina, o festival conta com uma infraestrutura de mais de 2 milhões de metros quadrados.
Além do rodeio mais tradicional do país, o evento reúne quatro palcos de shows, apresentações culturais, feira comercial, área de camping e uma programação extensa que movimenta milhares de pessoas todos os anos.
A relação do Hospital de Amor com o evento é histórica e nasceu de iniciativas solidárias de grandes nomes da música brasileira, como Chitãozinho & Xororó, Leandro & Leonardo e Sérgio Reis. Com o tempo, essa tradição foi fortalecida por artistas de diferentes gerações, além do apoio de personalidades como Xuxa e Gugu em anos anteriores.
