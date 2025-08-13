Poliana Rocha acorda com olho irritado e expõe problema: 'Muito'

O que aconteceu? Após realizar tarefa em casa, Poliana Rocha acorda com o olho machucado e explica o que houve com ela; veja

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, acordou nesta quarta-feira, 13, já dando bom dia para seus seguidores e compartilhando um problema que aconteceu com um de seus olhos. A mãe de Zé Felipe então revelou o que aconteceu com ela.

Após fazer uma arrumação em suas maquiagens, a influenciadora digital testou um dos produtos e acabou tendo uma reação. No momento do teste, ela apenas teve uma coceira até acordar com os olhos avermelhados e coçando ainda mais.

"Na verdade, gente, ontem eu cheguei em casa e fui organizar minhas maquiagens, dá uma geral, sabe? E eu passei um lápis nesse olho meu, até para testar, porque a cor dele era um marrom meio acobreado e aí depois eu comecei a coçar muito o olho", contou.

"Eu não sei se tinha alguma coisa nesse lápis, se é um lápis que estava vencido, o que que aconteceu, mas meu olho começou a coçar e irritar demais, inclusive, eu estou indo agora no oftalmo", avisou os fãs que a acompanham.

É bom lembrar que, no fim do ano passado, Poliana Rocha revelou que estava sempre aparecendo de óculos escuros por conta da cirurgia de retirada de pele das pálpebras. A famosa então esclareceu que precisou fazer o procedimento não somente por questão estética, mas sim por saúde de sua visão.

Poliana Rocha acorda com olho irritado e conta o que aconteceu - Foto: Reprodução/Instagram

Poliana Rocha se pronuncia após vídeo da mãe de Virginia

A mãe de Zé Felipe, a influenciadora digital Poliana Rocha, fez um pronunciamento em seus stories neste domingo, 10, após viralizar um vídeo da mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, desejando um feliz Dia dos Pais para a filha.

Depois da repercussão na rede social, a esposa de Leonardo se posicionou e esclareceu que não há rivalidades entre as famílias. A ex-sogra da apresentadora do SBT ainda revelou que ela, o esposo e Margareth sofreram muito com a separação.

"Gente, internet terra sem lei, depois da separação do Zé Felipe e da Virginia tudo virou ataque pessoal. E sabe que eu venho falar para vocês, porque é triste sabe por que? Porque as pessoas querem ver uma rivalidade entre duas famílias e isso é muito triste, por isso que eu venho aqui e me posiciono, eu falo, porque é triste, as famílias, o relacionamento deles, a relação deles deu certo cinco anos e acabou...", e falou mais. Veja o pronunciamento completo aqui!