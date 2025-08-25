Casamento de Maria Bethânia com estilista chega ao fim após 8 anos

Discretas, a cantora Maria Bethânia e a estilista Gilda Midani iniciaram o relacionamento em 2017; ex-casal segue trabalhando junto, diz jornal

O casamento da cantora Maria Bethânia com a estilista Gilda Midani chegou ao fim após oito anos de união. Apesar da separação, as duas continuam trabalhando juntas, além de trocarem elogios publicamente. As informações são do jornal 'Extra'.

Além de estilista, Gilda também é fotógrafa e responsável por diversos figurinos usados pela cantora em shows e capas de revistas. Em junho deste ano, a mãe do ator João Vicente de Castro compartilhou em suas redes sociais uma homenagem em celebração ao legado de Bethânia, que completou 79 anos de vida e 60 de carreira.

Discretas, Maria Bethânia e Gilda Midani não devem se manifestar publicamente a respeito do término. As duas iniciaram a relação em 2017, mas o casamento só se tornou público em 2022, quando um vídeo do ex-casal trocando beijos em uma confraternização viralizou.

Ainda no mesmo ano, João Vicente de Castro falou sobre a união da mãe com Maria Bethânia durante participação em um programa do GNT. O intérprete de Renato no remake de 'Vale Tudo' é filho de Gilda Midani com o jornalista Tarso de Castro, falecido em 1991. O ator, inclusive, é afilhado de Caetano Veloso, irmão de Maria Bethânia.

Maria Bethânia e Gilda Midani - Foto: Reprodução /Instagram

João Vicente de Castro viveu conflito no passado com a mãe

Em 2024, João Vicente de Castro falou um pouco sobre sua vida pessoal no programa ‘Papo de Segunda’, do GNT, e relembrou o episódio em que saiu de casa. Com 13 anos à época, o artista revelou que a decisão de morar sozinho aconteceu devido a existência de conflitos com a mãe, Gilda Midani.

"Na época, eu e minha mãe não tínhamos uma relação muito boa, a gente não conseguia conviver muito bem", declarou ele. Apesar de não viver mais com a matriarca, João Vicente explicou que não passou a ser completamente independente, uma vez que permaneceu em outro imóvel da família.

"E aí eu fiquei morando em uma casa que era dela, mas sem ela. Obviamente, ela estava em volta, sabia o que estava acontecendo. Não era uma independência por completo", esclareceu o ator, ressaltando entender o privilégio da escolha.

Gilda Midani é mãe do ator João Vicente de Castro - Foto: Reprodução / Instagram

Maria Bethânia relembra amizade com Gloria Maria

A cantora Maria Bethânia é uma das entrevistadas do terceiro episódio da série documental Gloria, da Globo. Em seu depoimento, ela relembrou a amizade com a jornalista e apresentadora Gloria Maria e as entrevistas que a marcaram.

"Ficamos amigas logo, muito próximas. Tínhamos uma relação de respeito, admiração, reverência. Gloria era uma grande vedete, uma grande estrela. Ela tinha encanto", afirmou.

O projeto também fala sobre as crenças de Gloria Maria e Maria Bethânia. De acordo com a pesquisa da série, a jornalista era uma estudiosa das religiões. Ela acreditava no budismo, era católica, também tinha a Mãe Stela de Oxóssi como sua grande orientadora e era filha de Iansã.

Quando Bethânia ficou sabendo do lado religioso de Gloria Maria, ela comentou: “A história de Gloria se parece muito com a minha, porque minha avó que fez meu parto. Ela também era benzedeira. Só não tinha casa de candomblé porque era muito católica".

