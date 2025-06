Esposa de Maria Bethânia compartilha homenagem em aniversário da cantora

Discreta, Gilda Midani, esposa de Maria Bethânia, repostou uma homenagem em celebração aos 79 anos de vida da cantora; veja

Celebração na casa de Maria Bethânia! A cantora, que completa 79 anos de vida nesta quarta-feira, 18, iniciou o dia comemorando a data especial. Quem também fez questão de festejar foi a estilista e diretora criativa Gilda Midani, esposa da artista.

Por meio das redes sociais, a mãe do ator João Vicente de Castro compartilhou uma homenagem feita a Bethânia em celebração ao legado da cantora, que também está completando 60 anos de carreira no dia de hoje.

" Viva a vida e a arte de Maria Bethânia! O tempo… ele faz bem pra gente, pra arte, pra alma. Bethânia festeja hoje mais um ciclo e celebra também, neste ano, seus 60 anos de carreira, de palco, de poesia, de música, amor e devoção. Viva Maria Bethânia! ", diz a legenda do vídeo, publicado originalmente no perfil da aniversariante.

Vale lembrar que Maria Bethânia e Gilda Midani oficializaram a união em 2017. Discretas, as duas costumam aparecer raramente juntas, seja nas redes sociais ou publicamente. A estilista, inclusive, é responsável por boa parte dos figurinos usados pela cantora.

Maria Bethânia relembra amizade com Gloria Maria

A cantora Maria Bethânia é uma das entrevistadas do terceiro episódio da série documental Gloria, da Globo. Em seu depoimento, ela relembrou a amizade com a jornalista e apresentadora Gloria Maria e as entrevistas que a marcaram.

"Ficamos amigas logo, muito próximas. Tínhamos uma relação de respeito, admiração, reverência. Gloria era uma grande vedete, uma grande estrela. Ela tinha encanto", afirmou.

O projeto também fala sobre as crenças de Gloria Maria e Maria Bethânia. De acordo com a pesquisa da série, a jornalista era uma estudiosa das religiões. Ela acreditava no budismo, era católica, também tinha a Mãe Stela de Oxóssi como sua grande orientadora e era filha de Iansã.

Quando Bethânia ficou sabendo do lado religioso de Gloria Maria, ela comentou: “A história de Gloria se parece muito com a minha, porque minha avó que fez meu parto. Ela também era benzedeira. Só não tinha casa de candomblé porque era muito católica".

