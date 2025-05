Maria Bethânia relembra amizade com Gloria Maria: ‘Tinha encanto’

No terceiro episódio da série documental Gloria, Maria Bethânia relembra a proximidade com a jornalista Gloria Maria

A cantora Maria Bethânia é uma das entrevistadas do terceiro episódio da série documental Gloria, da Globo. Em seu depoimento, ela relembrou a amizade com a jornalista e apresentadora Gloria Maria e as entrevistas que a marcaram.

“Ficamos amigas logo, muito próximas. Tínhamos uma relação de respeito, admiração, reverência. Gloria era uma grande vedete, uma grande estrela. Ela tinha encanto”, afirmou.

O projeto também fala sobre as crenças de Gloria Maria e Maria Bethânia se identifica. De acordo com a pesquisa da série, Gloria era uma estudiosa das religiões. Ela acreditava no budismo, era católica, também tinha a Mãe Stela de Oxóssi como sua grande orientadora e era filha de Iansã.

Quando Bethânia ficou sabendo do lado religioso de Gloria Maria, ela comentou: “A história de Gloria se parece muito com a minha, porque minha avó que fez meu parto. Ela também era benzedeira. Só não tinha casa de candomblé porque era muito católica".

O terceiro episódio da série Gloria será ao ar no dia 11 de maio, logo após o Fantástico, e também terá depoimentos de Pedro Bial, Leilane Neubarth, Bruno Astuto, Narcisa Tamborindeguy e Djavan.

Homenagem da filha de Gloria Maria

Maria Matta, filha mais velha da jornalista Gloria Maria, decidiu compartilhar um desabafo sobre a saudade da mãe por meio de uma publicação em seu perfil no Instagram na data que marcou os 2 anos da morte dela. Na homenagem, a jovem de 17 anos postou uma foto em que aparece ao lado da mãe, que está segurando uma flor.

"Hoje faz 2 anos que aconteceu a pior tragédia da minha vida. Depois disso, mamãe, a minha vida só foi mudando e mudando, e a única coisa que eu realmente sei é que sinto saudades todos os dias", começou na legenda da publicação.

"Eu só queria poder te ver de novo, viver a minha adolescência e o resto da minha vida com você, te dar um abraço e ser feliz ao seu lado. Isso não é possível, mas eu sei que você está comigo a cada passo que dou. Eu nunca vou amar ninguém como eu te amo. Você foi a melhor mãe possível e eu sei que você está controlando tudo aí de cima. Eu sinto muitas saudades… Eu te amo muito", disse Maria, que é irmã de Laura, de 16 anos.

