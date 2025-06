Quem é a esposa de Maria Bethânia? Cantora é casada com mãe de ator famoso

Você sabia? Discreta, Maria Bethânia vive união de quase 10 anos com mãe de um ator famoso; conheça a esposa da cantora

A cantora Maria Bethânia celebra duas conquistas bem especiais nesta quarta-feira, 18: além de completar 79 anos de vida, a artista também comemora 60 anos de carreira. A festividade em dose dupla, inclusive, foi celebrada pela estilista e diretora criativa Gilda Midani, esposa da famosa.

Por meio das redes sociais, a companheira de Bethânia compartilhou uma homenagem em celebração ao legado e vida da cantora. "Bethânia festeja hoje mais um ciclo e celebra também, neste ano, seus 60 anos de carreira, de palco, de poesia, de música, amor e devoção", diz a legenda do vídeo, publicado originalmente no perfil da aniversariante.

Agora, que tal conhecer um pouco mais sobre a esposa de Maria Bethânia? A artista vive uma relação com Gilda Midani desde 2017. A estilista é mãe do ator João Vicente de Castro, que está no ar atualmente no remake 'Vale Tudo', da TV Globo.

Discreta, Gilda costuma compartilhar raríssimos registros em suas redes sociais, onde soma cerca de 15 mil seguidores. Além de estilista e diretora criativa, a mãe de João Vicente também é fotógrafa e dona de uma loja de grife no Rio de Janeiro. Ela, inclusive, já foi responsável por figurinos usados por Bethânia em shows e capas de revistas.

O público tomou maior conhecimento do casamento das duas em 2022, quando o intérprete de Renato em 'Vale Tudo' falou sobre a união da mãe com a cantora. João Vicente de Castro é filho de Gilda Midani com o jornalista Tarso de Castro, falecido em 1991. O ator, inclusive, é afilhado de Caetano Veloso, irmão de Maria Bethânia.

João Vicente de Castro viveu conflito no passado com a mãe

Em 2024, João Vicente de Castro falou um pouco sobre sua vida pessoal no programa ‘Papo de Segunda’, do GNT, e relembrou o episódio em que saiu de casa. Com 13 anos à época, o artista revelou que a decisão de morar sozinho aconteceu devido a existência de conflitos com a mãe, Gilda Midani.

"Na época, eu e minha mãe não tínhamos uma relação muito boa, a gente não conseguia conviver muito bem", declarou ele. Apesar de não viver mais com a matriarca, João Vicente explicou que não passou a ser completamente independente, uma vez que permaneceu em outro imóvel da família.

"E aí eu fiquei morando em uma casa que era dela, mas sem ela. Obviamente, ela estava em volta, sabia o que estava acontecendo. Não era uma independência por completo", esclareceu o ator, ressaltando entender o privilégio da escolha.

