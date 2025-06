Gilberto Gil revela inspiração em Maria Bethânia em sua carreira

Gilberto Gil participa do Globo Repórter Personalidades em homenagem para a cantora Maria Bethânia e conta sobre a influência dela em sua carreira

O cantor Gilberto Gil prestou um depoimento sobre sua admiração pela cantora Maria Bethânia. Ele foi entrevistado pela apresentadora Sandra Annenberg para a próxima edição do Globo Repórter Personalidades, que será exibido na sexta-feira, 27, em homenagem para a estrela que nasceu em Santo Amaro, na Bahia.

Entre os depoimentos de amigos e celebridades, Gil falou sobre a influência de Bethânia em sua carreira musical e a inspiração na colega.

"Eu passei a incorporar a voz de Bethânia na minha própria voz, no palco, na dimensão cênica do meu trabalho. É uma coisa que pouca gente sabe, mas ela se tornou uma referência para mim do ponto de vista da atuação como cantor. Toda aquela desenvoltura dramática que ela tem em relação às palavras, em relação aos temas. Tudo aquilo fui incorporando no meu trabalho. E, no palco, talvez a Bethânia tenha sido a influência maior, no desenvolvimento da minha possibilidade cênica”, disse ele.

O Globo Repórter Personalidades - Maria Bethânia traz depoimentos de familiares, amigos, compositores e fala sobre a fé e a brasilidade, presentes em toda a sua carreira.

Aniversário de Maria Bethânia

A cantora Maria Bethânia completou 79 anos de vida no dia 18 de junho. Quem também fez questão de festejar foi a estilista e diretora criativa Gilda Midani, esposa da artista.

Por meio das redes sociais, a mãe do ator João Vicente de Castro compartilhou uma homenagem feita a Bethânia em celebração ao legado da cantora, que também está completando 60 anos de carreira no dia de hoje.

"Viva a vida e a arte de Maria Bethânia! O tempo… ele faz bem pra gente, pra arte, pra alma. Bethânia festeja hoje mais um ciclo e celebra também, neste ano, seus 60 anos de carreira, de palco, de poesia, de música, amor e devoção. Viva Maria Bethânia!", diz a legenda do vídeo, publicado originalmente no perfil da aniversariante.