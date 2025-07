Internada, Angela Ro Ro passa por traqueostomia após grave infecção pulmonar

A cantora Angela Ro Ro foi submetida a uma traqueostomia em um hospital no Rio; equipe médica investiga possível câncer

A cantora Angela Maria Diniz Gonçalves, mais conhecida como Angela Ro Ro, foi submetida a uma traqueostomia no último sábado, 5, em um hospital no Rio de Janeiro. A artista, que enfrenta uma infecção pulmonar grave, está internada na unidade de saúde desde o dia 17 de junho para investigar um possível câncer.

O advogado da veterana, Carlos Eduardo Campista de Lyrio, confirmou o procedimento médico ao site 'G1'. Ele ainda explicou que fará um pedido de curatela provisória para que um responsável cuide da saúde de Angela, de 75 anos atualmente, durante o período de recuperação.

" Esperaram ela se recuperar da infecção pulmonar até o último minuto. Mas ela ainda não estava respirando sem ajuda do oxigênio. Então, foi necessário o procedimento ", declarou o advogado da cantora.

Dias antes de sua internação, Angela Ro Ro revelou ao público, por meio das redes sociais, que estava com um quadro de 'anemia e fraqueza'. Na ocasião, a artista ainda pediu boas energias e orações aos fãs para superar a fase delicada em sua saúde.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angela Maria Diniz Gonsalves (@angela_ro_ro_oficial)

Suspeita de câncer de Angela Ro Ro

Em maio deste ano, Angela Ro Ro revelou um problema de saúde que havia descoberto recentemente e alertou sobre a suspeita de que pode ser um câncer. Em um vídeo nas redes sociais, ela contou sobre os desafios com sua saúde e pediu para que os fãs façam doações de dinheiro para ela seguir o tratamento.

Angela contou que descobriu uma infecção no sangue e os médicos suspeitam de câncer. "Estou fazendo esse vídeo com dificuldade física. Fui diagnosticada com infecção no sangue e suspeita de câncer. Eu não iria brincar com um assunto sério pois eu amo a minha vida. Eu amo a vida de todos. Qualquer valor será bem-vindo. Gratidão a todos pela boa vontade. Desejo a todos saúde, prosperidade, paz e amor", disse ela, na época.

