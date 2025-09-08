Angela Ro Ro recebeu homenagem de Maria Bethânia antes de falecer

Dois dias antes de Angela Ro Ro falecer, Maria Bethânia homenageou a artista brasileira em show no Rio de Janeiro, durante turnê
Na noite do último sábado, 6, Maria Bethânia realizou um show de sua turnê em comemoração aos seus 60 anos de carreira. Durante a performance da cantora, ela aproveitou para homenagear Angela Ro Ro, cantora e compositora brasileira que faleceu nesta segunda-feira, 8.
Durante a performance de Bethânia, no Rio de Janeiro, a artista cantou Mares da Espanha e Gota de Sangue, duas músicas de Angela Ro Ro. Nesta segunda, 8, após a notícia do falecimento da compositora, Maria compartilhou o vídeo de sua homenagem em suas redes sociais.
A cantora Angela Ro Ro faleceu nesta segunda-feira, 8, aos 75 anos. A artista estava internada desde julho no Hospital Silvestre, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Recentemente, a compositora foi submetida a uma traqueostomia devido a uma infecção no pulmão.
A famosa sofreu uma parada cardíaca aós um procedimento cirúrgico, e a morte foi confirmada ao Jornal O Globo por Laninha Braga, ex-companheira da artista, e pelo produtor Paulinho Lima.
O Dr. Igor Maia Marinho, médico infectologista formado pela Faculdade de Medicina da USP, explicou que a traqueostomia é um procedimento cirúrgico, em que se cria uma abertura na traqueia para facilitar a passagem direta de ar para os pulmões. O processo indicado para infecções pulmonares graves, quando há obstrução das vias aéreas ou necessidade de suporte prolongado.
“A idade avançada é um fator importante porque reduz a capacidade de recuperação do organismo. Aos 75 anos, é comum que o paciente tenha menor reserva fisiológica, cicatrize mais lentamente e apresente maior risco de complicações após cirurgias ou infecções. Além disso, idosos frequentemente têm outras doenças associadas que podem fragilizar ainda mais o quadro clínico. Por isso, mesmo intervenções necessárias, como a traqueostomia, tornam-se mais arriscadas nesse grupo”, destacou o profissional da saúde.
