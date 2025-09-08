CARAS Brasil
Angela Ro Ro recebeu homenagem de Maria Bethânia antes de falecer

Dois dias antes de Angela Ro Ro falecer, Maria Bethânia homenageou a artista brasileira em show no Rio de Janeiro, durante turnê

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
Publicado em 08/09/2025, às 17h26 - Atualizado às 17h45

Maria Bethânia e Angela Ro Ro
Maria Bethânia e Angela Ro Ro - Foto: Reprodução / Instagram

Na noite do último sábado, 6, Maria Bethânia realizou um show de sua turnê em comemoração aos seus 60 anos de carreira. Durante a performance da cantora, ela aproveitou para homenagear Angela Ro Ro, cantora e compositora brasileira que faleceu nesta segunda-feira, 8.

Durante a performance de Bethânia, no Rio de Janeiro, a artista cantou Mares da Espanha e Gota de Sangue, duas músicas de Angela Ro Ro. Nesta segunda, 8, após a notícia do falecimento da compositora, Maria compartilhou o vídeo de sua homenagem em suas redes sociais.

Angela Ro Ro morre aos 75 anos e especialista alerta

A cantora Angela Ro Ro faleceu nesta segunda-feira, 8, aos 75 anos. A artista estava internada desde julho no Hospital Silvestre, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Recentemente, a compositora foi submetida a uma traqueostomia devido a uma infecção no pulmão.

A famosa sofreu uma parada cardíaca aós um procedimento cirúrgico, e a morte foi confirmada ao Jornal O Globo por Laninha Braga, ex-companheira da artista, e pelo produtor Paulinho Lima.

O Dr. Igor Maia Marinho, médico infectologista formado pela Faculdade de Medicina da USP, explicou que a traqueostomia é um procedimento cirúrgico, em que se cria uma abertura na traqueia para facilitar a passagem direta de ar para os pulmões. O processo indicado para infecções pulmonares graves, quando há obstrução das vias aéreas ou necessidade de suporte prolongado.

A idade avançada é um fator importante porque reduz a capacidade de recuperação do organismo. Aos 75 anos, é comum que o paciente tenha menor reserva fisiológica, cicatrize mais lentamente e apresente maior risco de complicações após cirurgias ou infecções. Além disso, idosos frequentemente têm outras doenças associadas que podem fragilizar ainda mais o quadro clínico. Por isso, mesmo intervenções necessárias, como a traqueostomia, tornam-se mais arriscadas nesse grupo”, destacou o profissional da saúde.

Leia também: Morte de Angela Ro Ro comove fãs e famosos na web; veja as homenagens

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

