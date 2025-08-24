Rodrigo Hilbert chama atenção com foto rara ao lado da filha: 'Lindos'

O apresentador Rodrigo Hilbert postou uma foto brincando ao ar livre com Maria Manoela, sua filha com a apresentadora Fernanda Lima

Rodrigo Hilbert chamou a atenção dos seguidores das redes sociais neste domingo, 24, ao compartilhar um clique raro com a filha caçula, Maria Manoela, de cinco anos.

Na foto postada no feed do Instagram, o marido da apresentadora Fernanda Lima aparece ao lado da herdeira, que está brincando com a areia da praia. Ao dividir o registro encantador, o apresentador colocou apenas um emoji de coração.

A publicação recebeu diversas curtidas e elogios dos internautas. "Esse momento não tem preço", disse uma seguidora. "Rodrigo, você é um paizão, Deus abençoe sua família!!", escreveu outra. "Tão lindos", afirmou uma fã. "Não aguento com esse paizão", falou mais uma.

Além de Maria Manoela, Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima também são pais dos gêmeos João e Francisco, de 17 anos. Recentemente, o famoso surgiu com os três filhos em um teatro de São Paulo, onde assistiram ao show de mágica de Henry e Klauss.

Confira:

Rodrigo Hilbert lamenta morte da mãe

No dia 17 de julho, Rodrigo Hilbert usou as redes sociais para dividir uma triste notícia com os seguidores: a morte de sua mãe, Suzete Hilbert. O apresentador compartilhou uma sequência de fotos em família, incluindo da mãe ao lado dos netos, João, Francisco e Maria Manoela, seus filhos com a apresentadora Fernanda Lima, e prestou uma homenagem.

"Só alguns dias depois da tua partida tô conseguindo vir aqui para prestar essa pequena homenagem. Quanta saudade tô sentindo de você mãe, e como é difícil saber que não consigo mais pegar o telefone, te ligar e dizer que te amo. Obrigado por ter feito muito mais do que você podia por mim e pelos meus irmãos", disse ele no começo do texto.

"Nunca vou esquecer que antes de partir você só queria saber se a Maria tava bem da picada de abelha. Sim, mãe, ela tá bem! Essa era você, sempre preocupada com os outros, até na hora da sua partida. Pode descansar em paz que por aqui vamos seguir bem e lembrando de você sempre: dos nossos cafés com pão de milho e nata, da nossa macarronada com galinha ensopada e de tantos outros pratos que aprendi com você mãe. Descanse em paz dona Suza! Te amo!", declarou o famoso.

Fernanda Lima falou sobre a morte de sua sogra, Suzete Hilbert, nas redes sociais. "Uma semana se passou desde sua partida. Nunca é fácil lidar com a morte, ainda mais com crianças por perto. Ainda mais sendo quem se foi. Pensa na figura da vó perfeita: cheia de ternura e talentos. Tricotadeira, cozinheira de mão cheia, carinhosa, paciente, generosa até dizer chega. Agora pensa na sogra perfeita: companheira, respeitosa em qualquer espaço, defensora do rebento na medida, a ponto de defender a nora pra puxar a orelha dele, se necessário fosse. Um amor de sogra. Um milagre de sogra", disse ela em um trecho. Veja o texto completo!

