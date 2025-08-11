CARAS Brasil
  2. Rodrigo Hilbert faz rara aparição com os 3 filhos em evento
Atualidades / Família

Rodrigo Hilbert faz rara aparição com os 3 filhos em evento

Eles cresceram! Os 3 filhos de Rodrigo Hilbert mostram o quanto já cresceram em rara aparição em público com o pai durante evento

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 11/08/2025, às 09h54 - Atualizado às 11h09

Rodrigo Hilbert curte show com os filhos
Rodrigo Hilbert curte show com os filhos - Foto: Clayton Felizardo / BrazilNews

O apresentador e modelo Rodrigo Hilbert aproveitou a noite do último domingo, 10, na companhia dos três filhos, João, Francisco e Maria Manoela. Os quatro foram assistir ao show de mágica de Henry e Klauss em um teatro de São Paulo.

Durante o evento, o comunicador posou sorridente ao lado dos filhos nos bastidores do show. Inclusive, os herdeiros de Hilbert e Fernanda Lima mostraram o quanto já cresceram e estão cada dia mais parecidos com os pais.

Vale lembrar que João e Francisco estão com 17 anos e já seguem os passos dos pais. Recentemente, eles iniciaram a carreira de modelos. Eles fizeram ensaios fotográficos de moda e também desfilaram na São Paulo Fashion Week neste ano.

Tristeza na família

Rodrigo Hilbert usou as redes sociais em julho de 2025 para dividir uma triste notícia com os seguidores: a morte de sua mãe, Suzete Hilbert.  O apresentador compartilhou uma sequência de fotos em família, incluindo da mãe ao lado dos netos, João, Francisco e Maria Manoela, seus filhos com a apresentadora Fernanda Lima, e prestou uma homenagem. 

"Só alguns dias depois da tua partida tô conseguindo vir aqui para prestar essa pequena homenagem. Quanta saudade tô sentindo de você mãe, e como é difícil saber que não consigo mais pegar o telefone, te ligar e dizer que te amo. Obrigado por ter feito muito mais do que você podia por mim e pelos meus irmãos", disse ele no começo do texto. 

Em seguida, Hilbert contou que antes de morrer, sua mãe estava preocupada com a neta, Maria, que tinha sido picada por uma abelha. "Nunca vou esquecer que antes de partir você só queria saber se a Maria tava bem da picada de abelha. Sim, mãe, ela tá bem! Essa era você, sempre preocupada com os outros, até na hora da sua partida."

"Pode descansar em paz que por aqui vamos seguir bem e lembrando de você sempre: dos nossos cafés com pão de milho e nata, da nossa macarronada com galinha ensopada e de tantos outros pratos que aprendi com você mãe. Descanse em paz dona Suza! Te amo!", declarou o famoso. 

Trajetória de Rodrigo Hilbert: Modelo, Ator e Apresentador

  • Início como modelo (1996): Aos 16 anos, começou sua carreira na moda, rapidamente ganhando destaque
  • Estreia na TV como ator (2002): Fez sua primeira participação na novela Desejos de Mulher
  • Elenco de novelas de sucesso: Construiu carreira em títulos como América (2005), Duas Caras (2007), Três Irmãs (2008), Viver a Vida (2009), Morde & Assopra (2011) e Fina Estampa (2011)
  • Campeão do Dança dos Famosos (2007): Venceu a quarta temporada do quadro do Domingão do Faustão, consolidando sua versatilidade
  • Apresentador do Tempero de Família (desde 2012): Nas telinhas do GNT, destaca-se como apresentador de programa de culinária focado em receitas caseiras e tradições familiares
  • Atuações no cinema: Participou de filmes como Irmãos de Fé (2004), O Guerreiro Didi e a Ninja (2008) e Flordelis – Basta uma Palavra para Mudar (2009)
  • Vida pessoal e família: Casado com Fernanda Lima desde 2004, é pai de três filhos: os gêmeos João e Francisco (nascidos em 2008) e Maria Manoela (nascida em 2019)

Fernanda Lima explica falta de sexo com Rodrigo Hilbert

A apresentadora Fernanda Lima surpreendeu ao contar no podcast de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso que faz pouco sexo com Rodrigo Hilbert. Juntos desde 2001, pais de três filhos e com muitos trabalhos, os famosos não têm muito tempo para a vida íntima.

Após a repercussão sobre frequência da intimidade deles, a modelo resolveu postar um vídeo comentando a situação com o esposo. Na cozinha de casa, eles apareceram brincando e explicando como a rotina de casal é afetada por outros afazeres do dia a dia. Veja mais sobre a intimidade deles aqui!

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

