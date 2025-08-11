Rodrigo Hilbert faz rara aparição com os 3 filhos em evento

Eles cresceram! Os 3 filhos de Rodrigo Hilbert mostram o quanto já cresceram em rara aparição em público com o pai durante evento
O apresentador e modelo Rodrigo Hilbert aproveitou a noite do último domingo, 10, na companhia dos três filhos, João, Francisco e Maria Manoela. Os quatro foram assistir ao show de mágica de Henry e Klauss em um teatro de São Paulo.
Durante o evento, o comunicador posou sorridente ao lado dos filhos nos bastidores do show. Inclusive, os herdeiros de Hilbert e Fernanda Lima mostraram o quanto já cresceram e estão cada dia mais parecidos com os pais.
Vale lembrar que João e Francisco estão com 17 anos e já seguem os passos dos pais. Recentemente, eles iniciaram a carreira de modelos. Eles fizeram ensaios fotográficos de moda e também desfilaram na São Paulo Fashion Week neste ano.
Rodrigo Hilbert usou as redes sociais em julho de 2025 para dividir uma triste notícia com os seguidores: a morte de sua mãe, Suzete Hilbert. O apresentador compartilhou uma sequência de fotos em família, incluindo da mãe ao lado dos netos, João, Francisco e Maria Manoela, seus filhos com a apresentadora Fernanda Lima, e prestou uma homenagem.
"Só alguns dias depois da tua partida tô conseguindo vir aqui para prestar essa pequena homenagem. Quanta saudade tô sentindo de você mãe, e como é difícil saber que não consigo mais pegar o telefone, te ligar e dizer que te amo. Obrigado por ter feito muito mais do que você podia por mim e pelos meus irmãos", disse ele no começo do texto.
Em seguida, Hilbert contou que antes de morrer, sua mãe estava preocupada com a neta, Maria, que tinha sido picada por uma abelha. "Nunca vou esquecer que antes de partir você só queria saber se a Maria tava bem da picada de abelha. Sim, mãe, ela tá bem! Essa era você, sempre preocupada com os outros, até na hora da sua partida."
"Pode descansar em paz que por aqui vamos seguir bem e lembrando de você sempre: dos nossos cafés com pão de milho e nata, da nossa macarronada com galinha ensopada e de tantos outros pratos que aprendi com você mãe. Descanse em paz dona Suza! Te amo!", declarou o famoso.
