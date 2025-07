Rodrigo Hilbert lamenta morte da mãe: 'Pode descansar em paz'

O apresentador Rodrigo Hilbert comunicou os seguidores sobre a morte da mãe, Suzete Hilbert, e prestou uma homenagem para ela

Rodrigo Hilbert usou as redes sociais na noite desta quinta0-feira, 17, para dividir uma triste notícia com os seguidores: a morte de sua mãe, Suzete Hilbert.

O apresentador compartilhou uma sequência de fotos em família, incluindo da mãe ao lado dos netos, João, Francisco e Maria Manoela, seus filhos com a apresentadora Fernanda Lima, e prestou uma homenagem.

"Só alguns dias depois da tua partida tô conseguindo vir aqui para prestar essa pequena homenagem. Quanta saudade tô sentindo de você mãe, e como é difícil saber que não consigo mais pegar o telefone, te ligar e dizer que te amo. Obrigado por ter feito muito mais do que você podia por mim e pelos meus irmãos", disse ele no começo do texto.

Em seguida, Hilbert contou que antes de morrer, sua mãe estava preocupada com a neta, Maria, que tinha sido picada por uma abelha. "Nunca vou esquecer que antes de partir você só queria saber se a Maria tava bem da picada de abelha. Sim, mãe, ela tá bem! Essa era você, sempre preocupada com os outros, até na hora da sua partida."

"Pode descansar em paz que por aqui vamos seguir bem e lembrando de você sempre: dos nossos cafés com pão de milho e nata, da nossa macarronada com galinha ensopada e de tantos outros pratos que aprendi com você mãe. Descanse em paz dona Suza! Te amo!", declarou o famoso.

Hilbert recebeu mensagens de apoio nos comentários da publicação. "Meus sinceros sentimentos", disse a apresentadora Astrid Fontenelle. "Sinto muito Rodrigo, que sua querida mãe descanse em paz", escreveu uma seguidora. "Meus sentimentos, mãe deveria ser imortal", falou uma fã.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Hilbert (@rodrigohilbert)

Pedro Bial anuncia a morte de sua mãe

A família do apresentador Pedro Bial está de luto. Isso porque a mãe dele, Susanne Bial, morreu apenas um dia após completar 101 anos de idade. A morte dela foi anunciada pelo filho em um post nas redes sociais. Porém, ele não contou qual foi a causa da morte. "Uma vida vividíssima, de muita luta, muita alegria, muito prazer, encontro e escuta. Susanne Bial. * 03/07/1924 - + 04/07/2025", disse ele na legenda. Veja a publicação!

Leia também:Rodrigo Hilbert encanta com foto rara da filha; veja como ela está