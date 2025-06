Rodrigo Hilbert conta como conheceu Fernanda Lima: 'Sempre fui apaixonado'

Há mais de 20 anos com Fernanda Lima, Rodrigo Hilbert conta como a conheceu e se apaixonou por ela logo de cara, dizendo que era a mulher de sua vida

O apresentador Rodrigo Hilbert contou como conheceu Fernanda Lima. Em uma conversa com Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, o famoso voltou ao passado e revelou que sempre foi apaixonado por uma foto da esposa . O retrato estava no escritório do professor deles de teatro.

Toda vez que ele via a imagem, ele pensava que gostaria de se casar com ela e a idealizava como a mulher de sua vida . "Sempre fui apaixonado por uma fotografia dela, que ficava lá no escritório do Antônio, que era nosso professor de teatro", relembrou.

Antônio então foi o cupido do casal e planejou um encontro para os dois. O professor deu fitas VHS para Rodrigo Hilbert entregar na casa de Fernanda Lima. Ao ir ao local, o modelo deixou nas mãos da funcionária até que a apresentadora saiu correndo para encontrá-lo, já sabendo que o amigo havia arranjado o primeiro encontro deles. Depois disso, eles ficaram em uma ocasião e a relação começou.

"Um fato muito marcante na nossa relação e que fez entender que era a Fernanda a mulher da minha vida, que eu queria casar, que eu queria ter filhos, que eu queria seguir a vida ao lado dela , porque eu sempre idealizei a vida do meu avô, da minha avó, 55 anos de casados... E aí no dia seguinte que a gente ficou, a gente foi atravessar a praça, ela pegou na minha mão e a gente atravessou a praça de mãos dadas" , contou que sempre quis ter um relacionamento duradouro como de seus avôs e que a esposa o marcou ao segurar em suas mãos.

Juntos desde 2001, Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima são pais de três filhos, os gêmeos, Francisco e João, e a mais nova, Maria Manoela.

Veja a história de como Rodrigo Hilbert conheceu Fernanda Lima:

