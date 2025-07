Fernanda Lima se despede da sogra com emocionante homenagem: 'Só ficam coisas boas'

A apresentadora Fernanda Lima abriu o coração ao falar sobre a morte se sua sogra, Suzete Hilbert, mãe de Rodrigo Hilbert

Fernanda Lima falou sobre a morte de sua sogra, Suzete Hilbert, nas redes sociais na noite desta quinta-feira, 17. A apresentadora compartilhou várias fotos de momentos especias que passou ao lado da mãe de Rodrigo Hilbert, além de registros dela com os netos, João, Francisco e Maria Manoela, e lamentou sua partida.

"Uma semana se passou desde sua partida. Nunca é fácil lidar com a morte, ainda mais com crianças por perto. Ainda mais sendo quem se foi. Pensa na figura da vó perfeita: cheia de ternura e talentos.

Tricotadeira, cozinheira de mão cheia, carinhosa, paciente, generosa até dizer chega. Agora pensa na sogra perfeita: companheira, respeitosa em qualquer espaço, defensora do rebento na medida, a ponto de defender a nora pra puxar a orelha dele, se necessário fosse. Um amor de sogra. Um milagre de sogra", disse ela.

Fernanda seguiu o texto elogiando a sogra. "Pensa numa pessoa boa. Essa era a Suza. Orgulhosa de seus filhos e de seus feitos. Não que a vida tenha sido boa com ela, mas também não foi ruim. Ela fez do limão uma limonada e criou filhos maravilhosos, que foram incríveis, atenciosos e amorosos com ela, sempre e até o fim. Dava gosto de ver três barbados cuidando e mimando aquela mãe. Só eles sabem o quanto retribuíram."

"Suza, obrigada por tanto amor, paz, ternura, presença. Só ficam coisas boas, muito boas. E todo dia cai uma lágrima na hora do almoço, sempre em tua homenagem! Pode deixar que a gente segue firme e forte aqui, vó! Juntos, se cuidando e celebrando a vida, daquele jeito que a gente fazia tão bem! E obrigada pelo Rodrigo, meu grande e eterno amor", finalizou.

Confira:

Rodrigo Hilbert lamenta morte da mãe

Mais cedo, Rodrigo Hilbert usou as redes sociais para dividir uma triste notícia com os seguidores: a morte de sua mãe, Suzete Hilbert. O apresentador compartilhou uma sequência de fotos em família e prestou uma homenagem.

"Só alguns dias depois da tua partida tô conseguindo vir aqui para prestar essa pequena homenagem. Quanta saudade tô sentindo de você mãe, e como é difícil saber que não consigo mais pegar o telefone, te ligar e dizer que te amo. Obrigado por ter feito muito mais do que você podia por mim e pelos meus irmãos (...)", disse ele em um trecho. Veja o post completo!

