  2. Ana Paula Siebert fala da amizade de Vicky Justus com a filha de Ticiane Pinheiro
Kids / Fofura!

Ana Paula Siebert fala da amizade de Vicky Justus com a filha de Ticiane Pinheiro

Ao mostrar Vicky Justus no aniversário da filha de Ticiane Pinheiro e César Tralli, Ana Paula Siebert fala sobre a amizade das duas

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
Publicado em 15/08/2025, às 10h12

Ana Paula Siebert fala sobre amizade de Vicky com Manuella
Ana Paula Siebert fala sobre amizade de Vicky com Manuella - Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Ana Paula Siebert compartilhou fotos do dia que marcou presença com a herdeira, Vicky Justus, de cinco anos, no aniversário de seis anos da filha de Ticiane Pinheiro e César Tralli.

Exibindo a menina com Manuella Pinheiro Tralli na comemoração, que teve como tema a animação Lilo e Stitch, a esposa de Roberto Justus falou sobre as garotas serem amigas. Afinal, elas são as irmãs de Rafaella Justus, que é fruto do casamento do empresário com a apresentadora da Record TV.

"Essa semana comemoramos o niver da Manu, eu acho tão lindo o amor e a amizade das duas! Fofas! Que vocês sejam sempre assim", contou a influencer para seus seguidores. Nos comentários, os internautas admiraram a convivência das famílias. "Acho tão lindo a elegância e educação de vocês", falaram. "Lindas", elogiaram outros.

Ainda durante a festa, Ticiane Pinheiro posou com Ana Paula Siebert e outra ex-esposa de Roberto Justus, Sacha Chryzman, que é a mãe de Ricardo Justus e Fabiana Justus. Ela foi a primeira mulher do empresário.

Filha de Ticiane Pinheiro e César Tralli celebra 6 anos com festinha temática

Filha de Ticiane Pinheiro e César Tralli, Manuella Tralli comemorou a chegada dos 6 anos em grande estilo! A pequena, que completou mais um ano de vida no dia 12 de julho, ganhou uma festinha em celebração à data especial.

O evento, realizado na residência dos apresentadores, reuniu amigos e familiares. Este ano, Manu escolheu a animação infantil 'Stitch' como tema principal da festa, que contou com uma decoração caprichada repleta de balões em rosa e azul, docinhos personalizados e um bolo de dois andares com detalhes do personagem do desenho.

Além disso, os convidados aproveitaram um belo almoço com direito a feijoada. Na hora do tão esperado 'parabéns para você', a aniversariante encantou ao celebrar a cantiga de aniversário ao lado dos pais famosos. Por meio das redes sociais, a apresentadora Ticiane Pinheiro exibiu alguns detalhes da comemoração da herdeira caçula e mostrou o quanto a pequena ficou feliz com a festinha. "Amo muito! Viva Manu", escreveu ela  na legenda das imagens.

Além da festa, Manuella ganhou uma homenagem especial do papai, o jornalista César Tralli. O âncora do 'Jornal Hoje', da TV Globo, compartilhou um vídeo abraçado com a aniversariante. "Eu te amo, eu te amo, parabéns! Parabéns, Manuella! Viva essa menininha linda que eu amo", disse ele com a pequena nos braços. "Te amo, minha filha! Feliz aniversário, meu amor", completou o apresentador, enchendo a filha de beijos.

Na legenda da postagem, Tralli se mostrou grato por poder viver a paternidade: "Hoje é dia de festa! De muito amor envolvido. De aprendizados e pura gratidão. Agradeço infinitamente ao Papai do Céu por ter me dado o dom da paternidade. Eu amo ser pai. E não tem nada mais delicioso do que olhar pra minha filha e dizer nos olhos dela: eu te amo", escreveu ele.

