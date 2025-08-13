Ticiane Pinheiro posa com atual e ex de Justus em festa da filha com Tralli

Ticiane Pinheiro posou sorridente ao lado de Ana Paula Siebert e Sacha Chryzman, atual e ex de Roberto Justus, na festa de sua filha com César Tralli

Ticiane Pinheiroreuniu os familiares e amigos nesta quarta-feira, 13, em São Paulo, para comemorar o aniversário de seis anos de sua filha caçula, Manuella, fruto de seu casamento com o jornalista César Tralli.

Dentre os convidados da festa luxuosa, que teve como tema os personagens 'Stitch e Angel', estavam Ana Paula Siebert, atual esposa de Roberto Justus, e Sacha Chryzman, ex-esposa do empresário. A apresentadora, que foi casada com o famoso de 2006 a 2013 e teve uma filha com ele, Rafaella Justus, posou sorridente ao lado das duas durante o evento.

Vale lembrar que Sacha foi a primeira esposa de Roberto Justus, eles ficaram juntos entre 1980 e 1989 e são pais de Ricardo Justus e Fabiana Justus. Já Ana Paula se casou em 2015 com o empresário, e eles são pais de Vicky, que está com cinco anos.

Rafaella também marcou presença na festa da irmã, Manuella. Para o evento, ela surgiu usando um look deslumbrante todo rosa: um shorts, uma regata e um blazer.

Confira:

Ana Paula Siebert, Sacha Chryzman e Ticiane Pinheiro - Foto: Andy Santana e Manu Scarpa/Brazil News

Ana Paula Siebert, Sacha Chryzman e Ticiane Pinheiro - Foto: Andy Santana e Manu Scarpa/Brazil News

Filha de Ticiane Pinheiro e César Tralli celebra 6 anos com festinha temática

Filha de Ticiane Pinheiro e César Tralli, Manuella Tralli comemorou a chegada dos 6 anos em grande estilo! A pequena, que completou mais um ano de vida no dia 12 de julho, ganhou uma festinha em celebração à data especial.

O evento, realizado na residência dos apresentadores, reuniu amigos e familiares. Este ano, Manu escolheu a animação infantil 'Stitch' como tema principal da festa, que contou com uma decoração caprichada repleta de balões em rosa e azul, docinhos personalizados e um bolo de dois andares com detalhes do personagem do desenho.

Além disso, os convidados aproveitaram um belo almoço com direito a feijoada. Na hora do tão esperado 'parabéns para você', a aniversariante encantou ao celebrar a cantiga de aniversário ao lado dos pais famosos. Por meio das redes sociais, a apresentadora Ticiane Pinheiro exibiu alguns detalhes da comemoração da herdeira caçula e mostrou o quanto a pequena ficou feliz com a festinha. "Amo muito! Viva Manu", escreveu ela na legenda das imagens.

Além da festa, Manuella ganhou uma homenagem especial do papai, o jornalista César Tralli. O âncora do 'Jornal Hoje', da TV Globo, compartilhou um vídeo abraçado com a aniversariante. "Eu te amo, eu te amo, parabéns! Parabéns, Manuella! Viva essa menininha linda que eu amo", disse ele com a pequena nos braços. "Te amo, minha filha! Feliz aniversário, meu amor", completou o apresentador, enchendo a filha de beijos.

Na legenda da postagem, Tralli se mostrou grato por poder viver a paternidade: "Hoje é dia de festa! De muito amor envolvido. De aprendizados e pura gratidão. Agradeço infinitamente ao Papai do Céu por ter me dado o dom da paternidade. Eu amo ser pai. E não tem nada mais delicioso do que olhar pra minha filha e dizer nos olhos dela: eu te amo", escreveu ele.

Leia também:Ticiane Pinheiro mostra visita que fez com a filha para César Tralli no jornal