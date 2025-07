Filha de Ticiane Pinheiro e César Tralli celebra 6 anos com festinha temática

Ticiane Pinheiro e César Tralli realizaram uma festinha especial para celebrar o aniversário de 6 anos da filha, Manuella; veja fotos

Filha de Ticiane Pinheiro e César Tralli, Manuella Tralli comemorou a chegada dos 6 anos em grande estilo! A pequena, que completou mais um ano de vida no sábado, 12, ganhou uma festinha em celebração à data especial.

O evento, realizado na residência dos apresentadores, reuniu amigos e familiares. Este ano, Manu escolheu a animação infantil 'Stitch' como tema principal da festa, que contou com uma decoração caprichada repleta de balões em rosa e azul, docinhos personalizados e um bolo de dois andares com detalhes do personagem do desenho.

Além disso, os convidados aproveitaram um belo almoço com direito a feijoada. Na hora do tão esperado 'parabéns para você', a aniversariante encantou ao celebrar a cantiga de aniversário ao lado dos pais famosos.

Por meio das redes sociais, a apresentadora Ticiane Pinheiro exibiu alguns detalhes da comemoração da herdeira caçula e mostrou o quanto a pequena ficou feliz com a festinha. " Amo muito! Viva Manu ", escreveu a esposa de César Tralli na legenda das imagens.

Veja as fotos do aniversário de Manuella Tralli:

Filha de César Tralli e Ticiane Pinheiro comemora 6 anos - Reprodução/Instagram

Filha de César Tralli e Ticiane Pinheiro comemora 6 anos - Reprodução/Instagram

A homenagem de César Tralli para a filha

César Tralli iniciou o dia em clima de festa! Na manhã de sábado, 12, o jornalista dividiu com o público um registro encantador com a filha, Manuella Tralli, onde aparece celebrando o aniversário da herdeira.

A menina, fruto de seu casamento com a apresentadora Ticiane Pinheiro, está completando 6 anos de vida e ganhou uma bela declaração do pai. No vídeo compartilhado por Tralli, o âncora do 'Jornal Hoje', da TV Globo, surge abraçado com a aniversariante.

"Eu te amo, eu te amo, parabéns! Parabéns, Manuella! Viva essa menininha linda que eu amo", disse o jornalista com a pequena nos braços. "Te amo, minha filha! Feliz aniversário, meu amor", completou César Tralli, enchendo a filha de beijos; confira o registro!

Leia também: Ticiane Pinheiro ganha bela declaração da ex-enteada, Fabiana Justus