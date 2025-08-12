Ticiane Pinheiro mostra visita que fez com a filha para César Tralli no jornal

Momento especial! Ticiane Pinheiro mostra visita dela e de Manuella para César Tralli no Jornal Hoje da Globo; veja as fotos

A apresentadora Ticiane Pinheiro compartilhou fotos de um momento especial com a filha caçula, Manuella Pinheiro Tralli, e o marido, o jornalistaCésar Tralli. Nos últimos dias, a famosa foi com a herdeira visitar o trabalho do pai na Globo e, nesta segunda-feira, 11, exibiu os registros feitos no jornal.

Em sua rede social, a loira publicou os cliques na emissora e encantou os internautas. Divertindo-se com Manu e o amado, ela apareceu radiante curtindo o momento diferente.

"Visitar o papai no trabalho é bom demais", relatou a jornalista. Nos comentários, os internautas admiraram a família. "Lindos", elogiaram. "Impossível não admirar e amar vocês três", falaram os fãs.

No domingo de Dia dos Pais, Ticiane Pinheiro fez um almoço especial em sua casa para os pais da família. Além de combinarem looks, eles ainda puderam se deliciar com um bolo personalizado com o nome de cada pai presente.

Relacionamento de César Tralli e Ticiane Pinheiro

Fevereiro de 2014: César Tralli e Ticiane Pinheiro começam a namorar após se conhecerem em um salão de beleza.

2015 (Primeiro término e reconciliação): O casal passa por um término temporário, pois Ticiane queria casamento e filhos, enquanto Tralli não compartilhava dos mesmos planos. 7 meses depois, Tralli procurou Ticiane e a reconquistou, expressando seu desejo de formar uma família com ela.

2017 (Noivado e casamento): César Tralli e Ticiane Pinheiro se casam em uma cerimônia íntima em Campos do Jordão, com padrinhos como Ana Hickmann e Ricardo Almeida.

Julho de 2019: O casal celebra a chegada da filha, Manuella, completando ainda mais sua felicidade.

Fevereiro de 2024: Ticiane e Tralli comemoram 10 anos de união, reafirmando seu amor e cumplicidade.

Personalidades complementares: Ticiane é mais descontraída, enquanto César é mais organizado, mas ambos equilibram suas diferenças e vivem uma relação harmônica. O casal divide sua agenda profissional com a vida familiar e demonstra como o amor e a dedicação ao outro podem superar obstáculos.

César Tralli celebra aniversário de Rafaella Justus e revela apelido carinhoso

O apresentador César Tralli não deixou de comemorar o aniversário de Rafaella Justus. O jornalista fez uma homenagem para a enteada, que completou 16 anos e que lhe despertou a vontade de ser pai.

Para quem não sabe, o comunicador não queria ter herdeiros até conhecer a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus. Ao conviver com a pequena durante algum tempo, o global acabou percebendo que gostaria de ser pai e foi então que reatou o relacionamento com a amada, subindo ao altar e tendo Manuella Pinheiro Tralli.

Relembrando uma foto da grande festa de 15 anos da jovem, César Tralli fez a declaração e usou o apelido carinhoso "bis", de biscoito, palavra que usam para apelidar a família deles. "Te amo, bis! Saudade. Aproveite muito esta semana tão especial do seu niver", desejou.

