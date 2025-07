César Tralli divide vídeo encantador no aniversário da filha: 'Amo ser pai'

Dia de festa! O jornalista César Tralli fez uma bela declaração a Manuella, sua filha com Ticiane Pinheiro, que completa 6 anos de vida

César Tralli iniciou o dia em clima de festa! Na manhã deste sábado, 12, o jornalista dividiu com o público um registro encantador com a filha, Manuella Tralli, onde aparece celebrando o aniversário da herdeira.

A menina, fruto de seu casamento com a apresentadora Ticiane Pinheiro, está completando 6 anos de vida e ganhou uma bela declaração do pai. No vídeo compartilhado por Tralli, o âncora do 'Jornal Hoje', da TV Globo, surge abraçado com a aniversariante.

" Eu te amo, eu te amo, parabéns! Parabéns, Manuella! Viva essa menininha linda que eu amo ", disse o jornalista com a pequena nos braços. " Te amo, minha filha! Feliz aniversário, meu amor ", completou César Tralli, enchendo a filha de beijos.

Na legenda da postagem, o comunicador se mostrou grato por poder viver a paternidade: " Hoje é dia de festa! De muito amor envolvido. De aprendizados e pura gratidão. Agradeço infinitamente ao Papai do Céu por ter me dado o dom da paternidade. Eu amo ser pai. E não tem nada mais delicioso do que olhar pra minha filha e dizer nos olhos dela: eu te amo ", escreveu ele.

Encantados com o momento carinhoso entre pai e filha, diversos internautas deixaram mensagens nos comentários e aproveitaram para parabenizar a pequena Manuella Tralli por mais um ano de vida. "Viva Manu!!", declarou a atriz Beth Goulart.

"Parabéns, felicidades e saúde a essa princesa", desejou uma seguidora. "Amor que não se mede, chuva de bençãos sobre esse laço paterno", disse outra. "Parabéns para ela e para esse papai tão amado e querido", falou uma terceira.

As férias de César Tralli em família

O jornalista César Tralli aproveitou as férias de julho ao lado da esposa, a apresentadora Ticiane Pinheiro, da filha do casal, Manuella Tralli, e da enteada, Rafaella Justus. A família viajou para Orlando, nos Estados Unidos, e curtiu alguns dias de descanso por lá.

Tralli, Tici e a caçula do casal retornaram ao Brasil no último domingo, 6, enquanto Rafa Justus permaneceu de férias ao lado do pai, Roberto Justus. A apresentadora da Record TV, inclusive, abriu um álbum de fotos especiais de momentos inesquecíveis da viagem.

Nas imagens compartilhadas por Ticiane Pinheiro, é possível notar que a família curtiu bastante os dias fora do país. "Nossas férias chegaram ao fim, agora ficam as memórias e recordações de momentos incríveis vividos intensamente nesses 15 dias", escreveu a apresentadora na legenda; confira os registros!

