Bolo de casamento de Giovanna Lancellotti teve quase 1,70m

A atriz Giovanna Lancellotti e seu marido, Gabriel David, capricharam na escolha do bolo de casamento para a festa em uma fazenda no interior de São Paulo. Eles selaram a união em uma festança no último final de semana e os detalhes do bolo foram revelados nesta segunda-feira, 30.

O bolo de casamento teve sete andares e alcançou a altura de quase 1,70m. O doce foi decorado com flores de açúcar coloridas. Inclusive, a montagem foi finalizada no local do casamento.

"Sete andares de sonhos moldados à mão. Com quase 1,70m de altura, esse bolo foi pensado para ser um verdadeiro ponto de encantamento no cenário — com duas bases estruturadas, topo floral exuberante e camadas esculpidas com texturas delicadas e flores de açúcar em diferentes tons, todas criadas uma a uma, em perfeita harmonia com a decoração do evento. Foram mais de seis dias de produção e finalização no próprio local, respeitando cada detalhe da montagem e o frescor de cada elemento. Um trabalho que envolve técnica, planejamento e, acima de tudo, um cuidado imenso com cada gesto. Porque quando dizemos que fazemos bolos para celebrar o amor, é disso que estamos falando: da união entre arte, propósito e emoção. Um projeto que ficará pra sempre na nossa memória — e, com certeza, no coração dos noivos", contou a equipe da confeitaria DOLCCE.

O bolo de casamento da bênção religiosa

A atriz Giovanna Lancellotti se casou com Gabriel David na noite de sábado, 21, em uma cerimônia intimista aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, com a presença apenas da família e dos padrinhos. Logo depois, eles receberam os convidados uma festa na casa da família em Copacabana. Lá, a decoração luxuosa chamou a atenção e o bolo de casamento foi o destaque da mesa dos doces.

O bolo de casamento do casal teve um estilo sofisticado e fora do comum. Eles escolheram um bolo em três camadas assimétricas e decorado com lascas de açúcar e flores em tons de azul, roxo, rosa e verde.

A imagem do bolo foi revelada pelo cenógrafo Harley Vix, responsável pela decoração da festa luxuosa. O doce foi colocado em uma mesa enfeitada com arranjos de flores e velas.

