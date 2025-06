Bruna Marquezine entra em 'competição' para pegar buquê de Giovanna Lancellotti

Conseguiu? A atriz Bruna Marquezine demonstrou empolgação ao tentar pegar o buquê de noiva de Giovanna Lancellotti; veja vídeo

A atriz Bruna Marquezine marcou presença na segunda cerimônia de casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David, realizada no último sábado, 28, em uma fazenda no interior de São Paulo. Bastante animada, a artista entrou na 'competição' pelo buquê de noiva da amiga.

Em um vídeo publicado por Giovanna, é possível notar a empolgação de Bruna ao se juntar com os demais convidados para tentar pegar as flores. O momento tão aguardado foi narrado pelo cantor Thiaguinho, que estava no palco ao lado da noiva.

" Solteiras que querem casar… Pensa que das mãos de Giovanna Lancellotti pode vir a esperança do seu amor ", declarou o artista momentos antes da esposa de Gabriel David lançar o buquê. Apesar da tentativa, Bruna Marquezine não conseguiu segurar o ramo, que acabou caindo nas mãos de outro convidado.

Para prestigiar a união dos noivos, Bruna apostou em um vestido de cor clara com uma fenda na perna e um echarpe off white. A artista ainda escolheu um óculos escuro e joias na cor prata para completar o look.

Vale lembrar que, de acordo com informações do site 'Quem', a famosa chegou ao evento acompanhada dos amigos Sasha Meneghel e João Lucas, marido da modelo, e do ex-namorado João Guilherme, com quem terminou o relacionamento em fevereiro deste ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

As fotos do casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David

Giovanna Lancellotti e Gabriel David subiram ao altar no sábado, 28, em uma cerimônia religiosa na fazenda em São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Esta é a segunda celebração de casamento do casal, que oficializou a união aos pés do Cristo Redentor há uma semana.

A cerimônia foi marcada por muita emoção desde o início. A noiva foi levada ao altar pelo pai, Pérsio Roxo Jr, e o padrasto, José Álvaro Alves. Giovanna ainda ganhou uma linda declaração de sua grande amiga, Fernanda Paes Leme, que revelou ao longo do discurso que Pedro Scooby foi o 'cupido' do casal.

Momentos antes da cerimônia, a famosa mostrou detalhes de seu vestido luxuoso confeccionado com renda francesa. O modelito, que traz uma imagem romântica, elegante e fashion, possui duas peças, sendo a de cima um bolero com manga de sino. Para completar o visual, Giovanna usou um véu longo transparente com babado em volta da borda e um buquê de flores brancas; confira os registros!

Leia também: Veja os looks dos famosos para o segundo casamento de Giovanna Lancellotti