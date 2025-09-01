Debora Bloch mostra bastidores da festa de aniversário de Humberto Carrão

Aniversário de Humberto Carrão reuniu vários atores do elenco de Vale Tudo e Debora Bloch revelou fotos do momento com os colegas da trama; veja
O aniversário de Humberto Carrão foi comemorado neste domingo, 31, em um samba do Rio de Janeiro. O intérprete de Afonso, do remake de Vale Tudo, reuniu os colegas de elenco para celebrar seu 34 anos no ritmo animado e a atriz Debora Bloch postou alguns registros em sua rede social.
Um dia após o encontro, nesta segunda-feira, 01, a famosa fez o álbum exibindo os momentos ao lado do aniversariante, Paolla Oliveira, Taís Araujo e outros nomes famosos. Sorridentes, eles apareceram aproveitando a folga em meio às gravações da reta final da trama das nove.
"Samba de Aniversário do meu filhão Humberto Carrão! Só love", escreveu a intérprete de Odete Roitman ao aparecer com sua inimiga e filhos da novela.
Além desses nomes, Malu Galli também marcou presença no local e chamou a atenção ao chegar com seu marido. O ator Alexandre Nero também fez uma rara aparição em público com sua amada ao prestigiar o aniversário de Humberto Carrão no samba.
Ver essa foto no Instagram
O casamento de Debora Bloch e de Olivier Anquier durou 15 anos. A atriz e o chef francês ficaram juntos por 13 anos até oficializarem a união dois anos antes de anunciarem a separação em 2006. Do relacionamento, eles tiveram dois filhos, Julia Anquier e Hugo Anquier.
Quando resolveram não ficar mais juntos, os famosos pediram respeito da imprensa, mas deixaram claro que a separação foi tranquila. Na época, segundo a coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o ex-casal decidiu pôr um fim na união de forma amigável.
Equanto, Debora permaneceria morando no Rio de Janeiro, Anquier passaria a maior parte do tempo em São Paulo - onde gravava um quadro no programa Domingo Espetacular, da Rede Record.
Sobre a decisão de oficializar o casamento apenas depois de 13 anos de união, Olivier disse."No início do nosso relacionamento, a assinatura de um papel não era o mais importante, mas achamos que agora chegou a hora. E também é muito significante por causa dos nossos filhos. A fórmula da nossa união é tolerância, respeito, cumplicidade e prazer de estar junto", declarou o chef, na época.
Em outra entrevista, Debora falou."Demorei a sentir vontade de ter filho. No entanto, hoje, a minha família está em primeiro plano. É minha prioridade", disse a atriz à CARAS um pouco antes do casamento, em março de 2004.
Atualmente o chef francês é casado com Adriana Alves, com quem está desde 2010 e tem uma filha, Olívia Anquier. A primogênita dele com Debora Bloch acabou se casar com a cantora, Maria Beraldo. Já a intérprete de Odete Roitman é casada com o produtor português João Nuno desde 2019.
Leia também:Saiba quem é Julia Anquier, a filha de Debora Bloch e Olivier Anquier
|Camila Pudim: 5 dicas e segredos de maquiagem para você arrasar
|Eliminação inesperada: saiba quem saiu da Dança dos Famosos e vote em quem deveria deixar
|A data da coroação de Virginia Fonseca é revelada!
|Carlinhos Maia admite traição e fala sobre medo do futuro
|Astróloga faz alerta sobre nome artístico de Catia Fonseca: 'Não favorece'
|Rodrigo Faro fatura quantia milionária com a internet. Saiba o valor
|Nova namorada de Gabriel Medina manda recado em camiseta e surfista reage; veja o comentário
|Médico alerta para doença grave de Carlinhos de Jesus: 'Exige resiliência'
|Fernanda Paes Leme desabafa: ‘Me recolhi para chorar sozinha’
|Christiane Torloni conta que a mãe, Monah Delacy, sofreu um AVC: 'Milagre'