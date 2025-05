Saiba quem é Julia Anquier, a filha de Debora Bloch e Olivier Anquier

Filha de Debora Bloch e Olivier Anquier, Julia Anquier é cineasta e se casou com a cantora Maria Beraldo; saiba mais dela a seguir

A Debora Bloch e de Olivier Anquier, Julia Anquier, casou-se neste sábado, 24, com a cantora Maria Beraldo. A jovem, de 32 anos, então chamou a atenção dos internautas sobre quem ela seria. Herdeira da atriz global, que está no ar em Vale Tudo, e do chef de cozinha, que já estrelou vários programas de culinária, ela é cineasta.

Diretora e roteirista de projetos audiovisuais, Julia Anquier atua nos bastidores nas produções para o cinema e também para a televisão. Nascida em 1993, a filha de Debora Bloch e Olivier se formou fora do Brasil.

A moça foi estudar na 'School of Visual Arts', em Nova York, nos EUA. De volta ao Brasil, ela participou de diversas produção. Entre elas estão:'¼ Dela', 'Estrangeiras', 'Adeus à Carne', 'Todxs Nós', entre outros.

Em sua rede social, Julia Anquier compartilha um pouco de sua visão do mundo e de seu estilo de vida alternativo. Pelos seus cliques, a jovem mostra que dá valor para coisas simples da vida.

A relação de Debora Bloch e Olivier Anquier

De 1991 a 2006, Debora Bloch e Olivier Anquier ficaram casados. O casal teve dois filhos, Julia Anquier e Hugo Anquier, que nasceu em 1997, é um game designer.

Na época da separação, segundo a coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o casal decidiu pôr um fim na união de forma amigável. A atriz permaneceria morando no Rio enquanto Anquier passaria a maior parte do tempo em São Paulo - onde gravava um quadro no programa Domingo Espetacular, da Rede Record.

A atriz e Olivier oficializaram o casamento em uma cerimônia civil dois anos antes da separação, após 13 de vida em comum. "No início do nosso relacionamento, a assinatura de um papel não era o mais importante, mas achamos que agora chegou a hora. E também é muito significante por causa dos nossos filhos. A fórmula da nossa união é tolerância, respeito, cumplicidade e prazer de estar junto", declarou o chef, na época.

Para Debora, a cerimônia também foi marcante. "Demorei a sentir vontade de ter filho. No entanto, hoje, a minha família está em primeiro plano. É minha prioridade" , disse a atriz à CARAS um pouco antes do casamento, em março de 2004.