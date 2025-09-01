CARAS Brasil
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Malu Galli, a Celina de Vale Tudo, faz rara aparição com o esposo
Atualidades / Flagra!

Malu Galli, a Celina de Vale Tudo, faz rara aparição com o esposo

No aniversário de Humberto Carrão, Malu Galli aparece com o marido, Afonso Tostes, com quem tem relacionamento desde 1999 e é casada

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 01/09/2025, às 09h26

Malu Galli com o esposo
Malu Galli com o esposo - Fotos: Webert Belicio / Agnews

A atriz Malu Galli, que interpreta a Celina na novela Vale Tudo, da Globo, marcou presença no aniversário do colega de trabalho, o ator Afonso Carrão, neste domingo, 31, no centro Rio de Janeiro. A famosa apareceu no local ao lado do marido, Afonso Tostes.

Usando um vestido vermelho, com algumas aplicações de brilho, bolsa da mesma cor e sandálias confortáveis, a artista posou sorridente com o amado, com quem está em um relacionamento desde 1999 e é casada.

Afonso Tostes é artista plástico e ele e Malu Galli tiveram apenas um filho, Luiz Galli Tostes, que nasceu em 2001.

Veja as fotos do esposo de Malu Galli:

Malu Galli com o esposo

Malu Galli com o esposo - Fotos: Webert Belicio / Agnews

Malu Galli com o esposo - Fotos: Webert Belicio / Agnews
Malu Galli com o esposo - Fotos: Webert Belicio / Agnews
Malu Galli com o esposo - Fotos: Webert Belicio / Agnews
Malu Galli com o esposo - Fotos: Webert Belicio / Agnews

Malu Galli celebra sete anos de sua iniciação no Candomblé

A atriz Malu Galli, que interpreta a Celina na novela Vale Tudo, da Globo, usou as redes sociais para falar sobre sua fé. Ela celebrou os sete anos de iniciação no candomblé e compartilhou  uma foto do início de sua trajetória na religião.

"Hoje completo 7 anos de iniciação. 7 anos renascida pra Oyá. Agradeço, olho pra trás e vejo tantas belezas, tanto aprendizado, tanta experiência compartilhada, tanta vida forte e rica vivida em meu Ilê Omiojuarô. Olho pra frente e vejo a responsabilidade de levar adiante o legado de Mãe Beata de Iemanjá, sua luta por direitos e respeito", iniciou ela na legenda.

Em seguida, agradeceu: "Agradeço a meu pai amado Adailton D’Ogum, a Iya Doya D’Obaluaiê, Iya Neuza D’Ogum e a toda a minha família de axé por estes 7 anos de cuidados e acolhimento. Que eu seja digna de ser filha de minha mãe Oya! Eparrey, Iya Messan Orum!", completou ela, que saudou Oyá, orixá dos ventos e tempestades.

Nos comentários, os fãs desejaram: "odun kodun de vida longa, prosperidade, saúde e muito amor! que oyá seja sempre viva em sua vida! benção!", disse uma. "Que lindo, Malu. Desejo que Mãe Iansã e todos os Orixás continuem te protegendo e abrindo seus caminhos. Meus respeitos e admiração por sua caminhada de fé e amor", escreveu outra.

Outra internauta contou: "Eu me iniciei em abril desse ano e hoje mesmo, passando uma foto sua aqui pelo feed, pensei: “meu cabelo está na fase tia Celina” hahaha Que odu lindo. Parabéns, ebomy. Mãe Oyá abençoe!". "Que lindo depoimento!! Cumpre suas obrigações com fé e dignidade. Parabéns, filha", elogiou outra.

Leia também: Malu Galli revela o que pensa sobre relacionamento aberto

Veja a publicação de Malu Galli no Instagram:

Nataly Paschoal

malu galliafonso tostesesposo malu galli

