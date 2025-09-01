CARAS Brasil
Atualidades / Flagra!

Alexandre Nero faz rara aparição em público com a esposa; veja

No aniversário de Humberto Carrão, seu colega em Vale Tudo, Alexandre Nero faz aparição com a esposa, Karen Brusttolin, com quem tem dois filhos

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 01/09/2025, às 09h59

Alexandre Nero faz aparição com a esposa
Alexandre Nero faz aparição com a esposa - Fotos: Webert Belicio / Agnews

O ator Alexandre Nero marcou presença no aniversário do colega de trabalho, o ator Humberto Carrão, neste domingo, 31, no centro do Rio de Janeiro. O famoso apareceu no local ao lado da esposa, Karen Brusttolin, com quem o galã teve dois filhos, Noa, de 9 anos, e Inã, de 6. 

Casado desde 2015 com a empresária, o famoso fez a rara aparição em público com ela ao prestigiar a festa do amigo. Além de Nero, outros nomes do elenco surgiram no evento e Malu Galli, a intérprete de Celina, chamou a atenção ao também aparecer com seu parceiro.

Veja as fotos da esposa de Alexandre Nero e a esposa:

Alexandre Nero com a esposa
Alexandre Nero com a esposa - Fotos: Webert Belicio / Agnews
Alexandre Nero com a esposa - Fotos: Webert Belicio / Agnews
Alexandre Nero com a esposa - Fotos: Webert Belicio / Agnews
Alexandre Nero com a esposa - Fotos: Webert Belicio / Agnews
Alexandre Nero com a esposa - Fotos: Webert Belicio / Agnews

Alexandre Nero se emociona com declaração da esposa e dos filhos

O ator Alexandre Nero se emocionou no palco do Domingão com Huck ao receber uma declaração de sua família. No ar no remake de Vale Tudo como Marco Aurélio, personagem que está sendo o "malvado favorito" do público, o famoso foi surpreendido com uma homenagem da esposa e dos filhos.

Casado desde 2015 com Karen Brusttolin, o galã teve dois filhos, Noa, de 9 anos, e Inã, de 6. Ao receber o recado deles no palco do programa de Luciano Huck, Alexandre Nero comentou como eles mudaram sua vida drasticamente.

"Dizer o quanto a gente te admira, o quanto a gente tem orgulho da sua trajetória, nós aqui de casa, sabemos o tanto que você se dedica todos os dias, que se entrega a cada trabalho e é lindo de ver o resultado que a gente está vendo hoje com seu personagem, a gente sabe o quanto você estuda, a gente tem muito, muito, orgulho de você e te ver na TV fazendo esse sucesso, ver as pessoas, a repercussão que está tendo, é tudo mérito da sua dedicação", começou a esposa enaltecendo o amado.

Em seguida, a figurinista apareceu com os herdeiros. "Papai, te amo. Você é o meu malvado favorito", falou o primogênito Noa sendo seguido pelo caçula. "Esses meninos mudaram a minha vida. Eu vivia na sarjeta, no lixo... e isso me tirou assim", brincou sobre eles terem transformado sua vida. "Foram meus bombeiros", completou ele.

Ainda no palco da atração, Alexandre Nero cantou e mostrou seu talento com a música. Ele também divertiu o público com o jeito de Marco Aurélio, de implicar com looks monocromáticos.

Alexandre Nero família

Nataly Paschoal

Conheça quatro adaptações literárias que estreiam no segundo semestre de 2025Conheça 4 adaptações literárias que chegam nas telinhas ainda esse ano
