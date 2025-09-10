Confeiteiro revela exigência de Virginia para bolo gigante de José Leonardo: 'Não...'

Virginia Fonseca fez exigências para o bolo do aniversário do filho caçula, José Leonardo, celebrado nesta terça-feira, 9
A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe celebraram o aniversário do filho caçula, José Leonardo, nesta terça-feira, 9, com uma festa luxuosa em Goiânia, Goiás. Após o evento, o confeiteiro Denilson Lima revelou detalhes do bolo, que teve uma exigência especial da mamãe coruja para a sua criação.
Em entrevista à Quem nesta quarta-feira, 10, ele contou: "Foram 2 semanas de trabalho intenso para dar vida a esse bolo de dois metros e meio de altura e 200 kg de peso", disse ele, revelando que precisou de pelo menos seis pessoas para transportar o doce.
O profissional destacou ainda que tudo é comestível. "A estrutura imponente traz cavalos, vacas e elementos do campo tudo em açúcar, incluindo uma casa e um monumento que traduziram a essência da festa", explicou.
Segundo o profissional, Virginia fez algumas exigências. "Como a Virgínia não come chocolate, criamos um bolo especial de três leites com frutas vermelhas",detalhou. E complementou: "Ainda fizemos outro à parte, com recheio de casadinho", acrescentou ele, que garantiu que o bolo não segue nenhuma dieta especial da influenciadora. "Ela come doce, sempre pede: nada fitness."
O batizado de José Leonardo aconteceu na Paróquia Nossa Senhora da Assunção, em Goiânia, e celebrado pelo Padre Marcos Rogério. O padrinho do bebê é Hebert Gomes, amigo da mãe, e Monyque Isabella, irmã do pai.
Logo depois, as família seguiram para a festa de aniversário, que aconteceu no salão de festas da mãe dele. A festa de José Leonardo teve como tema fazenda, assim como a decoração de seu quarto. No evento, uma loja de lembrancinhas foi montada. O bolo gigante foi feito por um confeiteiro de alto padrão e contou com detalhes comestíveis impressionantes.
