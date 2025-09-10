CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Festas
  2. Confeiteiro revela exigência de Virginia para bolo gigante de José Leonardo: 'Não...'
Festas / DATA ESPECIAL

Confeiteiro revela exigência de Virginia para bolo gigante de José Leonardo: 'Não...'

Virginia Fonseca fez exigências para o bolo do aniversário do filho caçula, José Leonardo, celebrado nesta terça-feira, 9

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 10/09/2025, às 10h45

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Confeiteiro revela exigência de Virginia para bolo de José Leonardo
Confeiteiro revela exigência de Virginia para bolo de José Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe celebraram o aniversário do filho caçula, José Leonardo, nesta terça-feira, 9,  com uma festa luxuosa em Goiânia, Goiás. Após o evento, o confeiteiro Denilson Lima revelou detalhes do bolo, que teve uma exigência especial da mamãe coruja para a sua criação.

Em entrevista à Quem nesta quarta-feira, 10,  ele contou: "Foram 2 semanas de trabalho intenso para dar vida a esse bolo de dois metros e meio de altura e 200 kg de peso", disse ele, revelando que precisou de pelo menos seis pessoas para transportar o doce.

O profissional destacou ainda que tudo é comestível. "A estrutura imponente traz cavalos, vacas e elementos do campo tudo em açúcar, incluindo uma casa e um monumento que traduziram a essência da festa", explicou.

Quais foram as exigências de Virginia?

Segundo o profissional, Virginia fez algumas exigências. "Como a Virgínia não come chocolate, criamos um bolo especial de três leites com frutas vermelhas",detalhou. E complementou: "Ainda fizemos outro à parte, com recheio de casadinho", acrescentou ele, que garantiu que o bolo não segue nenhuma dieta especial da influenciadora. "Ela come doce, sempre pede: nada fitness."

Denilson e Virginia no aniversário de um ano de José Leonardo — Foto: Reprodução/Instagram
Denilson e Virginia no aniversário de um ano de José Leonardo — Foto: Reprodução/Instagram
Denilson e Virginia no aniversário de um ano de José Leonardo — Foto: Reprodução/Instagram
Denilson e Virginia no aniversário de um ano de José Leonardo — Foto: Reprodução/Instagram
Denilson e Virginia no aniversário de um ano de José Leonardo — Foto: Reprodução/Instagram
Denilson e Virginia no aniversário de um ano de José Leonardo — Foto: Reprodução/Instagram

Como foi o batizado e a festa?

O batizado de José Leonardo aconteceu na Paróquia Nossa Senhora da Assunção, em Goiânia, e celebrado pelo Padre Marcos Rogério. O padrinho do bebê é Hebert Gomes, amigo da mãe, e Monyque Isabella, irmã do pai.

Logo depois, as família seguiram para a festa de aniversário, que aconteceu no salão de festas da mãe dele. A festa de José Leonardo teve como tema fazenda, assim como a decoração de seu quarto. No evento, uma loja de lembrancinhas foi montada. O bolo gigante foi feito por um confeiteiro de alto padrão e contou com detalhes comestíveis impressionantes.

Leia também: Gostou? Poliana Rocha dá sua opinião sobre o batizado e festa do neto caçula

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

VirginiaJosé Leonardo
Virginia Fonseca Virginia Fonseca  

Leia também

UAU!

Virginia Fonseca, Zé Felipe e o filho caçula, José Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram @virginia @danilogouveiaphotoart

Fotógrafo de Virginia e Zé Felipe detalha festa de José Leonardo: 'Família continua unida'

Aniversário

Vivi Araujo e Guilherme Militão celebram 3 anos do filho - Foto: Reprodução / Instagram; @crismonteiro.fotografia

Filho de Viviane Araujo: Veja novas fotos do aniversário de 3 anos de Joaquim

Família!

Virginia aparece com Zé Felipe em vídeo - Reprodução/Instagram

Virginia aparece com Zé Felipe nos bastidores do batizado e festa de José Leonardo

Batizado

Leonardo com o neto caçula, José Leonardo - Foto: Reprodução / Instagram; @danilogouveiaphotoart

Leonardo abre álbum de fotos do batizado do neto, José Leonardo: 'Vovô ama'

Família

Poliana Rocha e José Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram

Gostou? Poliana Rocha dá sua opinião sobre o batizado e festa do neto caçula

Irmãos

Virginia se surpreende com Maria Alice na festa de José Leonardo - Reprodução/Instagram

Virginia se surpreende com reação de Maria Alice na festa de José Leonardo

Últimas notícias

Raul GilComo está Raul Gil? Apresentador manda recado após receber alta hospitalar
Casamento às Cegas Brasil: saiba tudo da nova temporadaOnde assistir a nova temporada de Casamento às Cegas Brasil? - CARAS Indica
Viih Tube choca com sua nova barrigaNa praia, Viih Tube choca com barriga retinha após cirurgias: 'Gente'
JungkookConheça 3 doramas indicados pelo Jungkook, membro do BTS
Joana Sanz e Daniel AlvesEsposa de Daniel Alves mostra decoração do quarto da primeira filha do casal
Batizado do filho de Virginia Fonseca e Zé FelipeRoupa do caçula de Virginia e Zé Felipe chama atenção no batizado; veja o significado
Camila Queiroz e Klebber ToledoQuando saem os novos episódios de Casamento às Cegas Brasil? Veja calendário da Netflix
Integrantes da banda Backstreet Boys desembarcam no BrasilAstros do Backstreet Boys desembarcam no Brasil
Virginia Fonseca, Zé Felipe e o filho caçula, José LeonardoFotógrafo de Virginia e Zé Felipe detalha festa de José Leonardo: 'Família continua unida'
Camila MouraCamila Moura descobre doença após emagrecimento e médico diz: 'Dolorosos'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade