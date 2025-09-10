CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Festas
  2. As lembrancinhas do aniversário de José Leonardo; veja a loja montada
Festas / Uau!

As lembrancinhas do aniversário de José Leonardo; veja a loja montada

No aniversário de José Leonardo, uma "loja" de lembrancinhas luxuosas foi montada para os convidados escolherem o que desejassem

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 10/09/2025, às 06h40

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Aniversário de José Leonardo teve loja de lembrancinhas
Aniversário de José Leonardo teve loja de lembrancinhas - Reprodução/Instagram

A festa de aniversário de José Leonardo aconteceu em Goiânia nesta terça-feira, 9, e claro que o evento foi luxuoso. Além do espaço montado com o tema de fazenda, uma loja de lembrancinhas foi disponibilizada para os convidados de Virginia Fonseca e Zé Felipe.

As responsáveis pelo organização, Tana Lobo e Cristal Lobo, compartilharam um vídeo mostrando detalhes dos mimos que as pessoas podiam levar para a casa. Por ser uma loja, os presentes podiam pegar uma sacola personalizada para ir colocando os itens escolhidos.

Entre as lembrancinhas tinham: lata com chocolates, brinquedos educativos, mala de rodinhas, lancheira térmica interativa e muito mais. Tudo foi confeccionado com a identidade visual criada para José Leonardo, a mesma que foi usada na decoração do quarto do bebê.

Antes da grande festa, a família se reuniu para o batizado do garoto. Após fazerem a primeira festa separados do menino, Virginia Fonseca e Zé Felipe se encontraram no local e também posaram para as fotos juntos.

Veja as lembrancinhas do aniversário de José Leonardo:

Lembrancinhas do aniversário de José Leonardo
Lembrancinhas do aniversário de José Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram
Lembrancinhas do aniversário de José Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram
Lembrancinhas do aniversário de José Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram
Lembrancinhas do aniversário de José Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram
Lembrancinhas do aniversário de José Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram
Lembrancinhas do aniversário de José Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram
Lembrancinhas do aniversário de José Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram
Lembrancinhas do aniversário de José Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram
Lembrancinhas do aniversário de José Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

lembrancinhasZé FelipeVirginiaJosé Leonardoaniversário de josé leonardo
Virginia Fonseca Virginia Fonseca  Zé Felipe Zé Felipe   

Leia também

Batizado

Leonardo com o neto caçula, José Leonardo - Foto: Reprodução / Instagram; @danilogouveiaphotoart

Leonardo abre álbum de fotos do batizado do neto, José Leonardo: 'Vovô ama'

Família

Poliana Rocha e José Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram

Gostou? Poliana Rocha dá sua opinião sobre o batizado e festa do neto caçula

Irmãos

Virginia se surpreende com Maria Alice na festa de José Leonardo - Reprodução/Instagram

Virginia se surpreende com reação de Maria Alice na festa de José Leonardo

Uau!

Fabiana Justus escolhe bolo estiloso para seu aniversário - Reprodução/Instagram

Que bolo é esse? Fabiana Justus escolhe modelo estiloso para seu aniversário

Uau!

Bolo de José Leonardo imitou uma fazenda - Reprodução/Instagram

Fazenda comestível: veja os detalhes do bolo do aniversário de José Leonardo

Família

Virginia Fonseca, José Leonardo e Zé Felipe - Foto: Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca e Zé Felipe reaparecem juntos na festa de 1 ano do filho

Últimas notícias

Leonardo com o neto caçula, José LeonardoLeonardo abre álbum de fotos do batizado do neto, José Leonardo: 'Vovô ama'
Virginia Fonseca, José Leonardo e Zé FelipeO gesto simbólico de Virginia para apoiar o trabalho do ex, Zé Felipe
Poliana Rocha e José LeonardoGostou? Poliana Rocha dá sua opinião sobre o batizado e festa do neto caçula
Henrique Fogaça com a filha, OlíviaHenrique Fogaça abre o coração sobre condição da filha: 'Vivo essa realidade'
Carol Peixinho ficou em choque com reação de Thiaguinho ao contar a gravidezCarol Peixinho ficou chocada com reação de Thiaguinho ao saber da gravidez: 'Mal'
Terra Nostra: ator de 72 anos morreu após sofrer com insuficiência respiratóriaAtor de Terra Nostra morreu aos 72 anos lutando contra insuficiência respiratória
Angela Ro RoEx de Angela Ro Ro recorda últimos momentos da cantora em hospital: 'Lutou'
Virginia se surpreende com Maria Alice na festa de José LeonardoVirginia se surpreende com reação de Maria Alice na festa de José Leonardo
Victor MaiaVictor Maia celebra a música brasileira com artistas LGBTQ+: 'Sempre embalou a minha vida'
Neymar Jr e Bruna Biancardi são pais de Mavie e MelBruna Biancardi exibe foto inédita da filha caçula: 'Parecida com quem?'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade