CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Festas
  2. Virginia Fonseca e Zé Felipe reaparecem juntos na festa de 1 ano do filho
Festas / Família

Virginia Fonseca e Zé Felipe reaparecem juntos na festa de 1 ano do filho

Virginia Fonseca exibe foto com o ex-marido, Zé Felipe, durante a festa de aniversário do filho caçula, José Leonardo

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 09/09/2025, às 19h27 - Atualizado às 19h38

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Virginia Fonseca, José Leonardo e Zé Felipe
Virginia Fonseca, José Leonardo e Zé Felipe - Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe se reencontraram na festa de aniversário do filho caçula, José Leonardo, nesta terça-feira, 9. Depois de batizarem o bebê na igreja católica, os dois posaram juntos para as fotos no local da festa.

Na foto, Virginia e Zé apareceram sorridentes enquanto posavam ao lado dos 3 filhos: José Leonardo, Maria Alice e Maria Flor. O ex-casal mostrou que está convivendo em prol dos herdeiros.

“1 ano José Leonardo. Que Deus abençoe sua vida sempre meu amor! Sua família te ama demais”, disse a mãe coruja na legenda.

Na foto, os fãs puderam ver que as três crianças usavam looks combinando. As meninas estavam com vestidos no estilo de country, enquanto o menino usou conjunto de calça e colete nas mesmas cores dos looks delas.

O batizado de José Leonardo

A influenciadora digital Virginia Fonseca realizou o batizado do filho caçula, José Leonardo, na tarde desta terça-feira, 9. O evento religioso aconteceu em uma igreja católica de Goiânia, Goiás, apenas algumas horas antes da festa de aniversário de 1 ano do bebê.

Nas redes sociais, a mãe coruja mostrou o look do filho, que estava todo de branco e com várias joias, incluindo colares, pulseira e até um broche na roupa.

Os padrinhos dele são: a irmã de Zé Felipe, Monyque Isabella Costa, e o amigo da mãe, Hebert Gomes

Batizado de José Leonardo

Batizado de José Leonardo

Batizado de José Leonardo

Batizado de José Leonardo

Batizado de José Leonardo

Batizado de José Leonardo

José Leonardo

Leia também: Padrinho do filho de Virginia dá presente personalizado para o bebê

Márcia Sensitiva fez previsão sobre Virginia e Zé Felipe

A astróloga Márcia Sensitiva participou do programa Melhor da Tarde, da Band, nesta quinta-feira, 21, e falou sobre a separação de Zé Felipe e Virginia Fonseca. Depois de comentar que o cantor tem compatibilidade com Ana Castela por causa dos rumores de affair, ela chegou à conclusão de que Zé e Virginia não devem reatar.

Na conversa, o apresentador Leo Dias pediu para Márcia Sensitiva ver nos signos quem que terminou o casamento: Zé Felipe ou Virginia? Rapidamente, ela disparou: “Virginia. Eu acho. Para mim, olhando os signos, ela tomou a atitude e ele aceitou, sofreu muito. Mas quem deu o primeiro pontapé foi ela”.

Logo depois, a Sensitiva foi questionada se algum deles estaria arrependido do fim do casamento e ela negou, mas ressaltou um sentimento que pode estar no coração de Virginia. “Nenhum dos dois [está arrependido]. No começo, eu até disse que pode ser que volte, mas fica um mês e acaba. Acabou o ciclo. Acabou, não adianta querer voltar. Quando ela vê a falta do pai com as crianças, ela sente. Ela poderia até pensar. Para ela, é muito doído ver que o pai não está presente. Química, esquece. Se voltar, termina de novo”, afirmou.

O divórcio de Virginia e Zé Felipe 

  • 1 - Divórcio finalizado em 3 semanas – O processo foi concluído de forma amigável e com acordo entre as partes, na Justiça de Goiás.
  • 2 - Nome de solteira – Virginia voltou a usar o nome de solteira: Virginia Pimenta da Fonseca Serrão.
  • 3 - Regime de casamento – O casal estava casado sob o regime de comunhão parcial de bens. A divisão de patrimônio ainda segue pendente.
  • 4 - Guarda dos filhos – A guarda dos 3 filhos será compartilhada, com residência fixa na casa de Virginia.
  • 5 - Direito de visitação – Zé Felipe poderá visitar os filhos com frequência e buscá-los após avisar com 24 horas de antecedência.
  • 6 - Pensão alimentícia – Zé Felipe pagará R$ 20 mil de pensão para cada filho, totalizando R$ 60 mil por mês.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

Zé FelipeVirginiaVirginia Fonseca
Virginia Fonseca Virginia Fonseca  Zé Felipe Zé Felipe   

Leia também

Luxo!

Virginia e José Leonardo - Foto: Reprodução / Instagram

Aniversário de José Leonardo: confira os bastidores da festa luxuosa

Aniversário!

Malvino Salvador comemora o aniversário da filha - Foto: Reprodução/Instagram

Malvino Salvador mostra comemoração intimista no aniversário da filha

Mudança!

Virginia e Zé Felipe comemoram aniversário do filho separados - Foto: Reprodução / Instagram

Pela 1ª vez, Virginia e Zé Felipe comemoram aniversário do filho separados

Spoiler

Virginia Fonseca mostra detalhes da decoração da festa do filho - Foto: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca revela detalhes da festa de 1 ano de José Leonardo

Comemoração

Zé Felipe faz festa para o filho caçula - Foto: Reprodução/Instagram

Zé Felipe faz festa para José Leonardo sem Virginia Fonseca

José Leonardo

Virginia Fonseca, Zé Felipe e os filhos - Foto: Reprodução/Instagram

Saiba como será a festa de aniversário de 1 ano do filho de Virginia e Zé Felipe

Últimas notícias

Virginia Fonseca, José Leonardo e Zé FelipeVirginia Fonseca e Zé Felipe reaparecem juntos na festa de 1 ano do filho
Leonardo DiCaprioLeonardo DiCaprio revela planos futuros para sua carreira
Cantor Daniel completa 57 anosDaniel completa 57 anos e astróloga analisa: 'Se preparando para ativar a missão'
Viih Tube recorreu a cirurgias plásticas após emagrecer com treinosPsicóloga analisa revolta de Eliezer contra ataques ao corpo de Viih Tube: 'Pressão estética'
Poliana RochaPoliana Rocha aposta em look elegante para batizado de José Leonardo
Sthefany Brito revela que levou o filho ao hospitalSthefany Brito cancela festa após o filho ir parar no hospital
NoneOfertas App Day Amazon: Samsung Galaxy S25 com 43% de desconto
Ana Castela aposta em blush em pó, base líquida e pó iluminador da marca5 produtos da Avon que são os queridinhos de Ana Castela - CARAS Indica
José Leonardo no batizadoVÍDEO: José Leonardo é colocado dentro da água na hora do batismo
João Guilherme, Zé Felipe e Ana CastelaJoão Guilherme fala sobre suposto affair de Zé Felipe e Ana Castela
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade