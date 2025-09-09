Virginia Fonseca e Zé Felipe reaparecem juntos na festa de 1 ano do filho

Virginia Fonseca exibe foto com o ex-marido, Zé Felipe, durante a festa de aniversário do filho caçula, José Leonardo

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe se reencontraram na festa de aniversário do filho caçula, José Leonardo, nesta terça-feira, 9. Depois de batizarem o bebê na igreja católica, os dois posaram juntos para as fotos no local da festa.

Na foto, Virginia e Zé apareceram sorridentes enquanto posavam ao lado dos 3 filhos: José Leonardo, Maria Alice e Maria Flor. O ex-casal mostrou que está convivendo em prol dos herdeiros.

“1 ano José Leonardo. Que Deus abençoe sua vida sempre meu amor! Sua família te ama demais”, disse a mãe coruja na legenda.

Na foto, os fãs puderam ver que as três crianças usavam looks combinando. As meninas estavam com vestidos no estilo de country, enquanto o menino usou conjunto de calça e colete nas mesmas cores dos looks delas.

O batizado de José Leonardo

A influenciadora digital Virginia Fonseca realizou o batizado do filho caçula, José Leonardo, na tarde desta terça-feira, 9. O evento religioso aconteceu em uma igreja católica de Goiânia, Goiás, apenas algumas horas antes da festa de aniversário de 1 ano do bebê.

Nas redes sociais, a mãe coruja mostrou o look do filho, que estava todo de branco e com várias joias, incluindo colares, pulseira e até um broche na roupa.

Os padrinhos dele são: a irmã de Zé Felipe, Monyque Isabella Costa, e o amigo da mãe, Hebert Gomes.

Márcia Sensitiva fez previsão sobre Virginia e Zé Felipe

A astróloga Márcia Sensitiva participou do programa Melhor da Tarde, da Band, nesta quinta-feira, 21, e falou sobre a separação de Zé Felipe e Virginia Fonseca. Depois de comentar que o cantor tem compatibilidade com Ana Castela por causa dos rumores de affair, ela chegou à conclusão de que Zé e Virginia não devem reatar.

Na conversa, o apresentador Leo Dias pediu para Márcia Sensitiva ver nos signos quem que terminou o casamento: Zé Felipe ou Virginia? Rapidamente, ela disparou: “Virginia. Eu acho. Para mim, olhando os signos, ela tomou a atitude e ele aceitou, sofreu muito. Mas quem deu o primeiro pontapé foi ela”.

Logo depois, a Sensitiva foi questionada se algum deles estaria arrependido do fim do casamento e ela negou, mas ressaltou um sentimento que pode estar no coração de Virginia. “Nenhum dos dois [está arrependido]. No começo, eu até disse que pode ser que volte, mas fica um mês e acaba. Acabou o ciclo. Acabou, não adianta querer voltar. Quando ela vê a falta do pai com as crianças, ela sente. Ela poderia até pensar. Para ela, é muito doído ver que o pai não está presente. Química, esquece. Se voltar, termina de novo”, afirmou.

