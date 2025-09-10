Gostou? Poliana Rocha dá sua opinião sobre o batizado e festa do neto caçula

Poliana Rocha usou as redes sociais na noite para compartilhar o que achou do batizado e da festa de seu neto caçula, José Leonardo

A influenciadora digital e empresária Poliana Rocha usou as redes sociais na noite desta terça-feira, 9, para compartilhar o que achou do batizado e da festa de seu neto caçula, José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe.Em vídeos publicados nos stories, ela destacou o quanto o dia foi especial.

"Eu falei assim que foi tudo tão perfeito hoje que só temos motivos para agradecer muito a Deus pelo dia e pela noite que tivemos. Fomos para o batizado, o padre Marcos deu uma bênção linda. O José Leonardo super fofinho", iniciou ela ao falar sobre a cerimônia que aconteceu em uma igreja católica de Goiânia, Goiás, apenas algumas horas antes da festa de aniversário de 1 ano do bebê.

"Depois saímos de lá e fomos para esse espaço de festas que a Virginia tem agora aqui em Goiânia, e a festa foi incrível: uma decoração linda, uma comida gostosa, ambiente harmônico, vários shows. Foi tudo maravilhoso, só motivo de sempre estar agradecida a Deus", complementou.

Para o dia especial, a mãe de Zé Felipe apostou em um vestido branco minimalista de uma grife espanhola. Para completar o look, ela escolheu acessórios dourados. Veja!

Homenagem ao neto

Ainda nesta segunda-feira, 8, ela compartilhou uma homenagem especial ao neto. Em seu perfil oficial, a influenciadora digital compartilhou um vídeo em que aparece brincando com o pequeno e na legenda, escreveu uma bela declaração. "Hoje celebramos o maior presente que Deus nos deu: VOCÊ (JL) nosso netinho mais perfeito do mundo!!!", escreveu a esposa do cantor sertanejo Leonardo no começo do texto.

"Há 1 ano sua chegada encheu nossas vidas de luz, de amor e de alegria. Ver seu sorriso, seus passinhos e cada conquista é a maior felicidade para nós. Que sua vida seja sempre abençoada, repleta de saúde, descobertas e muito amor. Nós te amamos infinitamente!", declarou Poliana, que também é avó de Maria Alice e Maria Flor.

Como foi o batizado e a festa?

O batizado aconteceu na Paróquia Nossa Senhora da Assunção, em Goiânia, e celebrado pelo Padre Marcos Rogério. O padrinho do bebê é Hebert Gomes, amigo da mãe, e Monyque Isabella, irmã do pai.

Logo depois, as família seguiram para a festa de aniversário, que aconteceu no salão de festas da mãe dele. A festa de José Leonardo teve como tema fazenda, assim como a decoração de seu quarto. No evento, uma loja de lembrancinhas foi montada. O bolo gigante foi feito por um confeiteiro de alto padrão e contou com detalhes comestíveis impressionantes.

“Que Nossa Senhora possa sempre olhar e cuidar do nosso menino”, disse o pai coruja. E a mãe completou: “Receber o Espírito Santo é um momento importante para todos nós, que o José esteja sempre firme no caminho de Deus”.

Hora do parabéns

Na hora dos parabéns, todos se reuniram ao redor do bolo, que foi decorado em formato de fazenda, e a filha primogênita do casal, Maria Alice, de 4 anos, chamou atenção com sua reação. Ela, que costuma ser mais discreta e reservada, evitando fotos e grandes aglomerações, a menina surpreendeu a mãe ao querer puxar os parabéns do irmão pelo microfone.

Diante de todos, ela cantou a música, tornando o momento ainda mais especial. "Viva o José! O parabéns de hoje a Mariazinha quis puxar, detalhe: ela não gosta de cantar parabéns, mas fez pelo irmão", contou a influenciadora sobre a iniciativa da garota.

