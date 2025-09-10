CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Festas
  2. Gostou? Poliana Rocha dá sua opinião sobre o batizado e festa do neto caçula
Festas / Família

Gostou? Poliana Rocha dá sua opinião sobre o batizado e festa do neto caçula

Poliana Rocha usou as redes sociais na noite para compartilhar o que achou do batizado e da festa de seu neto caçula, José Leonardo

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 10/09/2025, às 08h16 - Atualizado às 09h11

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Poliana Rocha e José Leonardo
Poliana Rocha e José Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital e empresária Poliana Rocha usou as redes sociais na noite desta terça-feira, 9, para compartilhar o que achou do batizado e da festa de seu neto caçula, José Leonardofilho de Virginia Fonseca e Zé Felipe.Em vídeos publicados nos stories, ela destacou o quanto o dia foi especial.

"Eu falei assim que foi tudo tão perfeito hoje que só temos motivos para agradecer muito a Deus pelo dia e pela noite que tivemos. Fomos para o batizado, o padre Marcos deu uma bênção linda. O José Leonardo super fofinho", iniciou ela ao falar sobre a cerimônia que aconteceu em uma igreja católica de Goiânia, Goiás, apenas algumas horas antes da festa de aniversário de 1 ano do bebê.

"Depois saímos de lá e fomos para esse espaço de festas que a Virginia tem agora aqui em Goiânia, e a festa foi incrível: uma decoração linda, uma comida gostosa, ambiente harmônico, vários shows. Foi tudo maravilhoso, só motivo de sempre estar agradecida a Deus", complementou.

Para o dia especial, a mãe de Zé Felipe apostou em um vestido branco minimalista de uma grife espanhola. Para completar o look, ela escolheu acessórios dourados. Veja!

Homenagem ao neto

Ainda nesta segunda-feira, 8, ela compartilhou uma homenagem especial ao neto. Em seu perfil oficial, a influenciadora digital compartilhou um vídeo em que aparece brincando com o pequeno e na legenda, escreveu uma bela declaração. "Hoje celebramos o maior presente que Deus nos deu: VOCÊ (JL) nosso netinho mais perfeito do mundo!!!", escreveu a esposa do cantor sertanejo Leonardo no começo do texto. 

"Há 1 ano sua chegada encheu nossas vidas de luz, de amor e de alegria. Ver seu sorriso, seus passinhos e cada conquista é a maior felicidade para nós. Que sua vida seja sempre abençoada, repleta de saúde, descobertas e muito amor. Nós te amamos infinitamente!", declarou Poliana, que também é avó de Maria Alice e Maria Flor.

Como foi o batizado e a festa?

O batizado aconteceu na Paróquia Nossa Senhora da Assunção, em Goiânia, e celebrado pelo Padre Marcos Rogério. O padrinho do bebê é Hebert Gomes, amigo da mãe, e Monyque Isabella, irmã do pai.

Logo depois, as família seguiram para a festa de aniversário, que aconteceu no salão de festas da mãe dele. A festa de José Leonardo teve como tema fazenda, assim como a decoração de seu quarto. No evento, uma loja de lembrancinhas foi montada. O bolo gigante foi feito por um confeiteiro de alto padrão e contou com detalhes comestíveis impressionantes.

“Que Nossa Senhora possa sempre olhar e cuidar do nosso menino”, disse o pai coruja. E a mãe completou: “Receber o Espírito Santo é um momento importante para todos nós, que o José esteja sempre firme no caminho de Deus”.

Hora do parabéns

Na hora dos parabéns, todos se reuniram ao redor do bolo, que foi decorado em formato de fazenda, e a filha primogênita do casal, Maria Alice, de 4 anos, chamou atenção com sua reação. Ela, que costuma ser mais discreta e reservada, evitando fotos e grandes aglomerações, a menina surpreendeu a mãe ao querer puxar os parabéns do irmão pelo microfone.

Diante de todos, ela cantou a música, tornando o momento ainda mais especial. "Viva o José! O parabéns de hoje a Mariazinha quis puxar, detalhe: ela não gosta de cantar parabéns, mas fez pelo irmão", contou a influenciadora sobre a iniciativa da garota.

Leia também: Virginia se surpreende com reação de Maria Alice na festa de José Leonardo

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

Poliana Rocha
Poliana Rocha Poliana Rocha  

Leia também

Batizado

Leonardo com o neto caçula, José Leonardo - Foto: Reprodução / Instagram; @danilogouveiaphotoart

Leonardo abre álbum de fotos do batizado do neto, José Leonardo: 'Vovô ama'

Irmãos

Virginia se surpreende com Maria Alice na festa de José Leonardo - Reprodução/Instagram

Virginia se surpreende com reação de Maria Alice na festa de José Leonardo

Uau!

Fabiana Justus escolhe bolo estiloso para seu aniversário - Reprodução/Instagram

Que bolo é esse? Fabiana Justus escolhe modelo estiloso para seu aniversário

Uau!

Bolo de José Leonardo imitou uma fazenda - Reprodução/Instagram

Fazenda comestível: veja os detalhes do bolo do aniversário de José Leonardo

Uau!

Aniversário de José Leonardo teve loja de lembrancinhas - Reprodução/Instagram

As lembrancinhas do aniversário de José Leonardo; veja a loja montada

Família

Virginia Fonseca, José Leonardo e Zé Felipe - Foto: Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca e Zé Felipe reaparecem juntos na festa de 1 ano do filho

Últimas notícias

Leonardo com o neto caçula, José LeonardoLeonardo abre álbum de fotos do batizado do neto, José Leonardo: 'Vovô ama'
Virginia Fonseca, José Leonardo e Zé FelipeO gesto simbólico de Virginia para apoiar o trabalho do ex, Zé Felipe
Poliana Rocha e José LeonardoGostou? Poliana Rocha dá sua opinião sobre o batizado e festa do neto caçula
Henrique Fogaça com a filha, OlíviaHenrique Fogaça abre o coração sobre condição da filha: 'Vivo essa realidade'
Carol Peixinho ficou em choque com reação de Thiaguinho ao contar a gravidezCarol Peixinho ficou chocada com reação de Thiaguinho ao saber da gravidez: 'Mal'
Terra Nostra: ator de 72 anos morreu após sofrer com insuficiência respiratóriaAtor de Terra Nostra morreu aos 72 anos lutando contra insuficiência respiratória
Angela Ro RoEx de Angela Ro Ro recorda últimos momentos da cantora em hospital: 'Lutou'
Virginia se surpreende com Maria Alice na festa de José LeonardoVirginia se surpreende com reação de Maria Alice na festa de José Leonardo
Victor MaiaVictor Maia celebra a música brasileira com artistas LGBTQ+: 'Sempre embalou a minha vida'
Neymar Jr e Bruna Biancardi são pais de Mavie e MelBruna Biancardi exibe foto inédita da filha caçula: 'Parecida com quem?'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade